🎥 Totale chaos: voormalige JPL-speler gaat scheidsrechter achterna na verloren Afrika Cup-match

Algerije werd door Nigeria uitgeschakeld op de Afrika Cup. Rafik Belghali was na afloop woedend over de arbitrage.

Over de hele wedstrijd bekeken was de kwalificatie van Nigeria voor de halve finales van de Afrika Cup volkomen logisch. De Super Eagles domineerden de volledige eerste helft en sloegen na de rust toe, met twee doelpunten in tien minuten van Victor Osimhen en Akor Adams.

Toch heeft Algerije reden tot klagen. Na twaalf minuten dachten de Fennecs recht te hebben op een strafschop na hands van Junior Ajayi in de zestien. Ondanks de onnatuurlijke armpositie greep de scheidsrechter niet in en werd hij ook niet door de VAR naar het scherm geroepen om de fase te herbekijken.

Belghali kan uitschakeling moeilijk verkroppen

"Iedereen heeft die hands gezien, ook al hebben we daar niet door verloren. Maar de scheidsrechter trok heel makkelijk kaarten, terwijl hij dat bij ons niet deed", klaagt Riyad Mahrez bij RMC. Het was zijn laatste Afrika Cup.

De voormalige speler van Manchester City bleef verder wel vrij sportief. "Een triest einde, maar zo is voetbal. We hebben tegen een geweldige ploeg gespeeld. We moeten eerlijk zijn: zij waren beter dan wij." Niet iedereen in het Algerijnse kamp kon diezelfde afstand bewaren.





Zo werd ex-Malinwa-speler Rafik Belghali (nu actief bij Hellas Verona) gefilmd terwijl hij de scheidsrechter achterna zat in de catacomben. Dat zorgde voor een opstootje, waarbij meerdere mensen tussenbeide moesten komen om beide mannen uit elkaar te houden.