Simon Mignolet verrast over ploegmaat: "We zeiden, dat komt nooit goed", nu is hij bijna 30 miljoen waard
Foto: © photonews
Simon Mignolet schoof aan in de HLN Voetbalpodcast en gaf een opvallende inkijk in hoe echte doorbrekers zich onderscheiden. Niet talent alleen, maar vooral mentaliteit maakt volgens de Club-doelman het verschil aan de top, met Joel Ordonez als voorbeeld.

Simon Mignolet was samen met Toby Alderweireld en Hans Vanaken te gast in de HLN Voetbalpodcast. Daar werd uiteraard gesproken over de Gouden Schoen. Ardon Jashari werd vermeld, en daar konden de twee spelers van blauw-zwart wel wat over vertellen.

Simon Mignolet benadrukte dat de honger bij Jashari om te groeien echt enorm was. Hij paste zich snel aan in België en groeide nadien uit tot een sterkhouder op het middenveld, voor hij naar AC Milan trok. Veel plezier beleefde hij nog niet aan die transfer.

Mentaliteit boven talent

"Je ziet dat in de dagdagelijkse dingen", stelt Mignolet in de podcast. "Je kan dat alleen maar inschatten als je er dagelijks mee traint en in de kleedkamer zit. Dat valt heel snel op. A man on a mission, ik zal het zo zeggen. En zo zijn er nog een paar."

De Club-doelman gebruikt als voorbeeld Joel Ordonez. "De eerste paar weken zeiden we tegen elkaar: dat komt nooit goed", onthult Mignolet. Maar ondertussen is Ordonez niet meer weg te denken uit de basis van Ivan Leko, terwijl Transfermarkt zijn waarde op 28 miljoen euro schat.

Lees ook... Hoe zit dat nu met toptransfer van Joel Ordonez? 'Liverpool is duidelijk, maar kapers op kust'
"Net omdat hij die verbetenheid heeft om zichzelf zo te profileren en te ontwikkelen", aldus Mignolet. "Dan zie je wat daarvan komt." Talent is dus zeker niet altijd alles.

