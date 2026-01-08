Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Pro-voetballer van het afgelopen jaar, ster van de Belgische competitie en recordtransfer, Ardon Jashari heeft daarna de hel meegemaakt met een zware blessure vanaf zijn aankomst in Milaan. Maar de Zwitser is klaar om in 2026 terug te keren.

Arson Jashari heeft in slechts enkele maanden vorig jaar alles meegemaakt: in de tweede seizoenshelft was de Zwitser een van de beste spelers in ons kampioenschap, zo niet de beste, terwijl hij tegelijkertijd een essentiële pion van Club Brugge in de Champions League was.

Gekozen tot Profvoetballer van het Jaar tijdens het Pro League Awards-gala, heeft Jashari daarna zijn droomtransfer naar AC Milan binnengehaald... na een gespannen zomer, eiste Brugge een zeer hoge som voor zijn juweel.

Een blessure "moeilijk te accepteren" voor Jashari

Korte tijd na zijn komst bij de Rossoneri voor 36 miljoen euro (met bonus) maakte Jashari een zware blessure mee: een breuk van het kuitbeen. Hij kon bij zijn komst slechts 16 minuten spelen en maakte zijn terugkeer op het veld pas in december vorig jaar.

"De lange onderhandelingen rondom mijn transfer waren niet ideaal. Maar ik voelde dat ik in kracht aan het winnen was tijdens de training. Deze blessure was niet gemakkelijk te accepteren", erkent Arson Jashari in de Gazzetta dello sport.


"De eerste dagen waren mentaal moeilijk, maar daarna kreeg ik de gelegenheid om enkele weken met mijn familie in Zwitserland door te brengen. Tijd doorbrengen met mijn ouders en mijn vrienden heeft me geholpen", vertelt hij. "Natuurlijk was ik aan revalidatie toe, maar ik hoefde er niet te veel bij stil te staan, en dat heeft me gerustgesteld."

