Welke club durft? 'Club Brugge plakt zeer stevig prijskaartje op Tzolis'

Christos Tzolis geniet heel wat interesse vanuit het buitenland, dat is al langer bekend. Volgens TeamTalk heeft Club Brugge nu ook een prijskaartje op zijn winger geplakt.

Christos Tzolis maakt het afgelopen jaar bijzonder veel indruk. De kans dat hij na zondagavond nog meer in de spotlights staat is groot. De Griek is de grote favoriet om de Gouden Schoen te winnen.

Vooral zijn naam wordt genoemd, samen met die van Hans Vanaken. Een grote individuele prijs zou hem nog meer belangstelling kunnen opleveren vanuit het buitenland.

Momenteel worden al heel wat grote Europese clubs gelinkt aan de flankaanvaller van Club Brugge. TeamTalk meldt dat Tottenham hem er écht graag bij wilt.

Club Brugge wil zeker 40 miljoen euro voor Christos Tzolis

Maar blauw-zwart wil zijn sterspeler niet in het midden van het seizoen laten vertrekken uiteraard. Daarom zouden de Bruggelingen, volgens dezelfde bron, minstens 40 miljoen euro willen cashen om Tzolis tijdens de winter te laten gaan.

Nu blijft het afwachten of er een ploeg dat bedrag zou willen ophoesten voor de Griek. In totaal speelde hij al 86 wedstrijden voor Club Brugge waarin hij 32 doelpunten maakte en 31 assists gaf. Leveren zulke statistieken hem straks ook de Gouden Schoen op?