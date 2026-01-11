Van twaalfde plaats tot top van het podium: Pocognoli is Trainer van het Jaar

Sébastien Pocognoli (38) is verkozen tot Trainer van het Jaar. De voormalige coach van Union nam zijn prijs persoonlijk in ontvangst op het gala van de HLN Gouden Schoen in Middelkerke.

In oktober 2024 leek zo’n bekroning nog ondenkbaar. Union bengelde toen op een twaalfde plaats met amper tien punten uit acht wedstrijden en draaide allesbehalve op volle toeren.

Maar Pocognoli zette stap voor stap orde op zaken. Union klom naar een derde plaats na de reguliere competitie en begon als underdog aan de Champions’ play-offs.

Union kampioen na 90 jaar onder Pocognoli

Wat volgde was pure geschiedenis. Union won negen van de tien wedstrijden en kroonde zich, negentig jaar later, opnieuw tot landskampioen. Het Dudenpark ontplofte dagenlang van vreugde.

Ook dit seizoen begon Union sterk onder Pocognoli, met zeven zeges in de eerste tien wedstrijden en een stuntzege bij PSV in de Champions League.

In oktober volgde dan toch het afscheid. AS Monaco lonkte en Pocognoli ging in op de uitdaging. Zijn verkiezing tot Trainer van het Jaar zorgde zichtbaar voor emotie bij de Luikenaar.



Top drie

1. Sebastien Pocognoli - Union 611 punten

2. Nicky Hayen - Club Brugge 418 punten

3. Wouter Vrancken - STVV 352 punten