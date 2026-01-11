Rudi Garcia opgelet: WK-tegenstander van Rode Duivels knikkert titelverdediger uit de Afrika Cup

Het Egypte van Mohamed Salah heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. De Farao's schakelden titelverdediger Ivoorkust uit.

Egypte heeft zaterdagavond Ivoorkust uitgeschakeld en stoot door naar de halve finales van de Afrika Cup. De Farao’s toonden zich bijzonder efficiënt en wonnen met 3-2, goed voor een plaats bij de laatste vier van het toernooi.

De Egyptenaren kwamen al vroeg op voorsprong na een fout van Ivoorkust in de openingsminuten. Omar Marmoush opende de score. Goed georganiseerd verdubbelden ze de voorsprong op een stilstaande fase, waardoor de tegenstander voor rust onder druk kwam te staan.

Ivoorkust kon nog voor de pauze de aansluitingstreffer scoren, wat de spanning volledig terugbracht. Na de rust gaf Mohamed Salah Egypte opnieuw ademruimte met een derde doelpunt.

Ivoorkust bleef aandringen en vond in het slot nog de 3-2, maar Egypte hield stand en wist alle verdere aanvallen af te slaan. Na een thriller met vijf doelpunten stoot het land van Mo Salah dus door.

Rudi Garcia moet opletten



De Farao’s nemen het woensdag in Tanger op tegen Senegal voor een plaats in de finale. Rudi Garcia en zijn staf zullen het spel van Egypte grondig analyseren. Ondanks grote Ivoriaanse dominantie waren zij het meest efficiënt. Ter herinnering: België neemt het op 15 juni op tegen Egypte op het WK, in de openingswedstrijd van de Rode Duivels.