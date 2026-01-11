Terug naar de Rode Duivels? Thorgan Hazard heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia

Het WK in Noord-Amerika komt stilaan dichterbij en spelers proberen zich nog in de kijker te spelen. Bij Anderlecht laat Thorgan Hazard verstaan dat zijn internationale verhaal nog niet voorbij is.

De Rode Duivels trekken deze zomer naar het WK in Noord-Amerika. Tegen half mei moet bondscoach Rudi Garcia een (ruime) voorselectie indienen voor het Wereldkampioenschap. Begin juni moet zijn definitieve lijst binnen zijn.

De bondscoach heeft dus nog tijd genoeg om alle Belgische (top)spelers in de gaten te houden. Spelers kunnen zich nog een tijdlang bewijzen en sommigen maken zelfs een wintertransfer om meer kans te maken op een WK-selectie.

Bij Anderlecht is Thorgan Hazard een van de ex-Rode Duivels in de kern. In een interview met Het Nieuwsblad vertelt de aanvaller dat hij niet is gestopt als international.

De nationale ploeg nooit opgegeven

"Neen. Ik zal de nationale ploeg nooit opgeven zolang ik voetbal", is Hazard duidelijk. Een boodschap die Rudi Garcia misschien aan het denken zet. "Alleen word ik niet meer opgeroepen. Dus zit het WK 2026 niet eens in een hoekje van mijn hoofd. Dat zal meer iets voor Adri zijn."

Lees ook... Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"›

Daarmee bedoelt hij Adriano Bertaccini, die zichzelf maar weinig kans geeft op het WK. "Poeh, ik ben daar momenteel niet mee bezig. Ik zou bijna topschutter in België moeten zijn om een kansje te maken. Ik weet zelfs niet of ik tijdens de kwalificatiematchen in de voorselectie zat?"