Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Rafik Belghali (23) beleeft een droomstart bij Hellas Verona. Zes maanden na zijn transfer uit België is hij al basisspeler in de Serie A én staat hij met Algerije in de kwartfinales van de Afrika Cup tegen Nigeria.

“Het gaat allemaal ongelooflijk snel", vertelt Belghali in HBvL. “Ik sta even stil bij wat ik bereikt heb, maar te lang blijven hangen doe ik niet. Het voetbal gaat vooruit en ik wil blijven groeien. Ik wist dat ik dit niveau aankon, maar met mijn knieblessures is dit extra speciaal.”

Zijn prestaties blijven ook in Italië niet onopgemerkt. Scouts van topclubs als Juventus, Inter en AS Roma hebben hem in het vizier, al wordt een wintertransfer uitgesloten door de regels van de Serie A.

Belghali in het vizier van Juventus, Inter en AS Roma

“Het klopt dat ik deze winter niet kan verhuizen, omdat ik al voor twee clubs heb gespeeld dit seizoen. Maar de interesse bevestigt dat ik goed bezig ben. Als het voorbestemd is, komt die kans er zeker in de zomer", aldus de Hamse verdediger.

Hellas Verona staat bekend als een club die talenten lanceert, en Belghali voelt zich er goed bij. “Ik laat mijn hoofd niet gek maken. Mijn entourage is nog steeds dezelfde als in Lommel, en ik focus vooral op mijn spel en het team.”



Voor Belghali lijkt de sky letterlijk de limit. Basisspeler in een topcompetitie, in de Afrika Cup actief, en op de radar van Italiaanse grootmachten. Het lijkt een kwestie van tijd voor de volgende grote stap in zijn carrière.