Peter Vandenbempt is duidelijk over Gouden Schoen: "Een kwalijke evolutie"

Zondag wordt de Gouden Schoen uitgereikt, maar zonder live-uitzending op televisie. Dat roept vragen op over de zichtbaarheid, niet over het prestige.

Zondagavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt, met één heel belangrijk detail. Het gala zal namelijk niet worden uitgezonden op televisie. Enkel Het Laatste Nieuws zal de show livestreamen.

Toch blijft de prijs zijn waarde behouden. "De Gouden Schoen heeft zijn prestige en waarde zeer goed behouden. De spelers die hem winnen, hechten nog veel waarde aan de prijs. Het heeft zeker nog grandeur", zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

Prestige blijft, bereik krimpt

"Mocht Hans Vanaken bijvoorbeeld naast Paul Van Himst komen met 4 stuks, betekent het toch wel wat. En ik kan me voorstellen dat als Colin Coosemans Doelman van het Jaar wordt, dat hét hoogtepunt van zijn carrière is", gaat de commentator verder.

Maar de Gouden Schoen zal ongetwijfeld kijkers verliezen door de show niet meer op tv uit te zenden. Vandenbempt is geen fan van deze verandering. Hij stelt dat dit de populariteit niet helpt.



"Wat op televisie komt, wordt meer besproken en krijgt meer aandacht. Je hebt ook kijkers die niet noodzakelijk het voetbal volgen. Dat is dus zeker een kwalijke evolutie. Wel voornamelijk voor iedereen buiten het voetbal, want de belangrijkste mensen zitten in de zaal", besluit Vandenbempt.