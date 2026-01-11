Thorgan Hazard laat zich uit over titelkansen Anderlecht en verrast: "Zij kunnen kampioen worden"

Heeft Anderlecht kans om de Jupiler Pro League te winnen? Thorgan Hazard wil de supporters geen valse hoop geven.

Thorgan Hazard gaat een belangrijke fase in zijn carrière tegemoet. Zijn contract loopt binnen zes maanden af, waardoor de voormalige Rode Duivel binnenkort vrij zijn volgende bestemming kan kiezen. Sinds zijn komst naar Anderlecht in september 2023 beleeft hij nu vermoedelijk zijn laatste maanden in het Lotto Park, al kan hij ook nog bijtekenen.

Realisme boven grootspraak bij Hazard

In een interview met Het Nieuwsblad had de winger het over de titelkansen van zijn ploeg. "We moeten eerlijk zijn: voor de titel gaan wordt niet evident", is Hazard eerlijk. Hij haalt een realistischer doel aan. 

"We moeten focussen op beter doen dan die vierde plaats van vorig seizoen. Ik vind wel dat we fysiek sterker zijn dan afgelopen jaar. We hebben vooral meer impact in de duels", gaat hij verder.

"We waren voordien veel te braaf en maakten amper overtredingen. We zullen zien hoever ons dat brengt. In de play-offs is er soms nog veel mogelijk", vertelde Hazard.

Krijgen we een verrassende kampioen?


En wat hij zegt klopt helemaal. De voorbije jaren zagen we tijdens de play-offs nog heel wat verrassingen. Volgens Hazard kan dat dit seizoen opnieuw gebeuren. "Ik ga verrassen, maar ik zeg dat Sint-Truiden kampioen kan worden." Zou het mogelijk zijn?

