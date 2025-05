Blijft Besnik Hasi trainer bij RSC Anderlecht? "Dan zal er meer duidelijkheid zijn"

RSC Anderlecht speelde de play-offs onder Besnik Hasi. Maar ook zijn komst kon niet voor wonderen zorgen.

Vlak voor de start van de Champions’ Play-offs werd David Hubert ontslagen bij RSC Anderlecht. Met Besnik Hasi had paarswit meteen ook een opvolger klaarstaan.

Een succes werd het alvast niet. Anderlecht pakte 10 op 30 in de play-offs en verloor de bekerfinale van Club Brugge. Het is dan ook maar de vraag of Hasi aan boord zal blijven.

In de wandelgangen is al meermaals te horen dat Anderlecht op zoek is naar een nieuwe trainer, al zal die er dan wel snel moeten komen, als men de voorbereiding met de nieuwe coach wil starten.

De hamvraag is of Besnik Hasi nog een optie is voor paarswit. Zelf is hij heel erg duidelijk over zijn toekomst, zo laat Hasi weten aan Het Laatste Nieuws.

“Ik zou heel graag aanblijven als coach van Anderlecht. Maar die beslissing ligt niet in mijn handen. Hoe sneller ik het weet, hoe beter. Deze week zal er meer duidelijkheid zijn”, klinkt het.