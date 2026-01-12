Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

STVV bereidt zich voor op de competitiestart van 2026, maar de beschikbaarheid van een belangrijke pion blijft onzeker. Wouter Vrancken gaf na de oefenwedstrijd tegen SK Beveren toelichting bij de stand van zaken.

Voorbereiding richting duel met OHL

Na de ruime oefenzege tegen SK Beveren kreeg de spelersgroep twee dagen rust. Vanaf dinsdag werkt STVV vijf dagen toe naar de komst van OH Leuven. De ploeg rekent opnieuw op topschutter Keisuke Goto, maar de vraag blijft of ook Abdoulaye Sissako tijdig herstelt.

De oefenpartij tegen Beveren werd achter gesloten deuren afgewerkt en bestond uit vier blokken van dertig minuten. “Hoofdbedoeling was om iedereen een uur ritme te laten opdoen”, klinkt het bij Vrancken in Het Belang van Limburg. In het eerste deel speelde Beveren met de A-ploeg, ook toen waren we al de betere ploeg, maar het verschil op het scorebord werd pas gemaakt toen er veel wissels doorgevoerd waren met jonge gasten bij Beveren.

Vrancken gaf meerdere jongeren speelminuten. Naast Benachour, Mbalanda, Diriken en Lambotte kreeg ook Achilles Stevens een invalbeurt. Hij verving Kaito Matsuzawa, die na een tik op de enkel naar de kant moest. Na controle bleek er geen schade, waardoor de Japanse flankspeler snel opnieuw inzetbaar lijkt.

Onzekerheid rond Sissako blijft

De grootste vraag voor het duel met OHL draait rond Sissako. De middenvelder onderging tijdens de winterstop een kleine ingreep aan de knie en lijkt de wedstrijd normaal niet te halen. Toch sluit Vrancken een snelle terugkeer niet uit.



“Sissako herstelt snel”, vertelt hij. “Hij wil absoluut speelklaar raken voor die eerste wedstrijd tegen Leuven, we evalueren zijn situatie van dag tot dag en bekijken wanneer Abdou weer voluit kan gaan met de groep. Het is alleszins lang niet zeker dat hij out is voor die eerste match.”