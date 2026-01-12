'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

Foto: © photonews
De contractonderhandelingen tussen Anderlecht en doelman Colin Coosemans zitten al maanden muurvast. Beide partijen willen verder, maar voorlopig blijft het bij stilstand en afwachten.

Stilgevallen gesprekken rond nieuwe overeenkomst

Anderlecht legde Coosemans vorig jaar een voorstel voor dat hem tot 2028 aan de club zou binden. De doelman staat positief tegenover een langer verblijf, maar de handtekening blijft uit. De gesprekken liggen volledig stil en er is geen zicht op een doorbraak. Ondertussen lijkt Mads Kikkenborg de club te verlaten, waardoor de zoektocht naar een bijkomende doelman opnieuw is geopend.

De sportieve evolutie van Coosemans speelt een duidelijke rol in het dossier. Sinds 2021 groeide hij van reservedoelman uit tot aanvoerder en vaste waarde. Zijn prestaties van vorig seizoen versterkten intern het idee dat een verbeterd contract logisch was. De clubleiding erkende zijn belang en werkte daarom aan een nieuwe verbintenis.

Strikt loonbeleid bemoeilijkt afronding

Midden 2025 legde sportief directeur Olivier Renard een concreet voorstel op tafel. Het ging om een contract tot 2028, aansluitend op zijn huidige overeenkomst die loopt tot 2027. De club koppelde daaraan een beperkte salarisaanpassing, passend binnen het strikte loonbeleid dat tegenwoordig wordt gehanteerd, zo meldt Het Nieuwsblad.

Coosemans verdient niet het loon van een absolute nummer één, maar zijn huidige voorwaarden liggen wel hoger dan in zijn periode als derde doelman. Anderlecht beschouwt het voorstel als een evenwichtige stap richting de speler. Tegelijk houdt de club rekening met het feit dat een transferwaarde op zijn leeftijd niet meer te verwachten valt.

De nieuwe overeenkomst bevat prestatiegerichte bonussen, een systeem dat de club ook bij andere spelers toepast. Voor Coosemans zou dat op termijn een hoger totaalpakket kunnen opleveren, op voorwaarde dat hij zijn rol als vaste doelman behoudt.

Toch blijft het voorstel al meer dan een half jaar onaangeroerd. Coosemans wil graag blijven en sluit zelfs een carrière-einde bij Anderlecht niet uit, maar voorlopig blijft hij spelen onder zijn bestaande voorwaarden. De partijen vinden elkaar niet en de doelman neemt, net als Thorgan Hazard eerder, geen overhaaste beslissing.

