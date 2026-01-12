Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Met twee doelpunten op zak maakt Mathis Suray furore in Nederland, zozeer dat hij de aandacht trekt van meerdere buitenlandse clubs, die vanaf nu erg waakzaam zijn over zijn situatie.

Eerst actief bij FC Gerpinnes en Sporting Charleroi, trok Mathis Suray daarna naar RSC Anderlecht, waar hij er niet in slaagde door te stromen naar de A-ploeg. Op zijn 19de verliet hij de hoofdstad om zijn kans te wagen bij Dordrecht in Nederland.

Na enkele wedstrijden bij de Brusselse beloften, onder meer in de Youth League, brak de in Charleroi geboren speler door in de Nederlandse tweede klasse. In 119 wedstrijden maakte hij er 20 doelpunten en gaf hij 15 assists. Vooral zijn seizoen 2023‑2024, met een totaal van 14 goals en 7 assists in alle competities, trok de aandacht van scouts.

Uiteindelijk waren het de Go Ahead Eagles die besloten hem aan te trekken, waardoor hij voor het eerst in zijn carrière de Eredivisie en een competitie op het hoogste niveau kon ontdekken. Oorspronkelijk opgeleid als winger, maar inzetbaar op bijna alle offensieve posities, had Mathis Suray slechts één seizoen nodig om zich aan te passen aan het hoogste Nederlandse niveau vooraleer door te breken.

Een eerste referentieseizoen in de Eredivisie

Met vijf doelpunten in alle competities vorig seizoen, staat zijn teller dit seizoen al op tien, waaronder één in de Europa League en acht in de Eredivisie. Afgelopen zondag liet hij zich opnieuw opmerken met een dubbele treffer in het gelijkspel van de Eagles tegen Fortuna Sittard (2‑2), een wedstrijd die hij volledig speelde.

Nu hij tot de top tien van de topschutters behoort — waar ook Mika Godts in terug te vinden is — heeft Mathis Suray logischerwijs de aandacht getrokken van verschillende clubs die overwegen om binnenkort een stap te zetten. Volgens onze informatie zouden een MLS‑franchise en enkele Europese clubs interesse tonen.



Lees ook... 'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'›

Onder contract tot 2027 zal de voormalige U19‑international normaal gezien het seizoen afwerken bij Go Ahead Eagles, vooraleer hij mogelijk kan profiteren van zijn progressie om een echte stap vooruit te zetten in zijn carrière.

Met een geschatte waarde van 2 miljoen euro volgens Transfermarkt zou hij al volgend seizoen een nieuwe competitie kunnen ontdekken, of aansluiten bij een club die meestrijdt om de titel bij onze noorderburen. Een mooie revanche voor iemand die nooit echt zijn kans kreeg in het Lotto Park.