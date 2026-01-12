Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Anderlecht wil werk maken van de toekomst van Nathan De Cat en Joshua Nga Kana. Sportief directeur Olivier Renard ziet in beide jongeren pijlers voor de komende jaren.

Net daar wringt het schoentje. Zowel De Cat als Nga Kana zijn nog minderjarig, waardoor ze wettelijk geen contract kunnen tekenen dat verder loopt dan twee seizoenen.

Beide talenten liggen momenteel vast tot 2027. Een verlenging betekent dus slechts één extra jaar, tot 2028, wat sportief weinig marge oplevert.

Die beperkte winst staat bovendien tegenover een forse financiële inspanning. Een nieuw contract impliceert een duidelijk hoger loon, terwijl de looptijd nauwelijks verlengd wordt.

Wachten is echter ook geen veilige optie. Door die kwetsbare contractsituatie kunnen grotere clubs proberen toe te slaan en de spelers overtuigen om elders te tekenen.

Voor De Cat is er wel snel perspectief. Hij wordt midden juli meerderjarig, waarna Anderlecht hem wél een langdurig contract kan aanbieden en het risico aanzienlijk verkleint.

