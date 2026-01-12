Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Nicolas Raskin (24) zorgt voor opschudding in Schotland. Na het duel van Rangers bij Aberdeen gooide de Rode Duivel een flesje water naar een supporter, nadat hij negentig minuten lang door het publiek onder vuur werd genomen.

De sfeer in Pittodrie was gespannen van begin tot eind. Aberdeen-fans probeerden Rangers-spelers continu te intimideren, gooiden voorwerpen op het veld en scholden de bezoekers uit. Eén speler moest zelfs zijn warming-up staken door de agressieve fans.

Rangers won het duel met 0-2, maar Raskin kon zijn emoties moeilijk bedwingen. Bij het binnengaan van de spelerstunnel liet hij de inhoud van zijn flesje water over een supporter lopen. De actie gebeurde met een glimlach, maar leidde tot felle kritiek in de media.

Nicolas Raskin goot water over een supporter

Sky Sports-analisten waren duidelijk: ex-Rangers-speler Kris Boyd zei dat Raskin zich beter moest beheersen. “De drie punten zijn binnen, het moeilijkste is gedaan. Je moet daarboven staan.” Chris Sutton voegde toe: “Dit soort gedrag is een absolute no-go. Er moet een straf volgen, anders blijft het gebeuren.”

Raskin blijft echter een belangrijke pion bij Rangers. Vorige week scoorde hij ook al tegen Aberdeen en de middenvelder heeft zich stevig in de basisplaats van de Schotse topclub genesteld.





Ondanks de controverse is het voor Rangers een goede periode. Met vijf opeenvolgende overwinningen, waaronder de belangrijke zege tegen aartsrivaal Celtic, staat de club momenteel tweede in de Schotse competitie, achter Hearts.