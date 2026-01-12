Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd

Rode Duivel in opspraak: middenvelder gooit water naar fan na wedstrijd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicolas Raskin (24) zorgt voor opschudding in Schotland. Na het duel van Rangers bij Aberdeen gooide de Rode Duivel een flesje water naar een supporter, nadat hij negentig minuten lang door het publiek onder vuur werd genomen.

De sfeer in Pittodrie was gespannen van begin tot eind. Aberdeen-fans probeerden Rangers-spelers continu te intimideren, gooiden voorwerpen op het veld en scholden de bezoekers uit. Eén speler moest zelfs zijn warming-up staken door de agressieve fans.

Rangers won het duel met 0-2, maar Raskin kon zijn emoties moeilijk bedwingen. Bij het binnengaan van de spelerstunnel liet hij de inhoud van zijn flesje water over een supporter lopen. De actie gebeurde met een glimlach, maar leidde tot felle kritiek in de media.

Nicolas Raskin goot water over een supporter

Sky Sports-analisten waren duidelijk: ex-Rangers-speler Kris Boyd zei dat Raskin zich beter moest beheersen. “De drie punten zijn binnen, het moeilijkste is gedaan. Je moet daarboven staan.” Chris Sutton voegde toe: “Dit soort gedrag is een absolute no-go. Er moet een straf volgen, anders blijft het gebeuren.”

Raskin blijft echter een belangrijke pion bij Rangers. Vorige week scoorde hij ook al tegen Aberdeen en de middenvelder heeft zich stevig in de basisplaats van de Schotse topclub genesteld.

Ondanks de controverse is het voor Rangers een goede periode. Met vijf opeenvolgende overwinningen, waaronder de belangrijke zege tegen aartsrivaal Celtic, staat de club momenteel tweede in de Schotse competitie, achter Hearts.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Scottish Premier League
Scottish Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Rangers FC
Nicolas Raskin

Meer nieuws

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent" Interview

Staat de beste JPL-doelman bij KV Mechelen onder de lat? "Persoonlijk hoogtepunt tegen KAA Gent"

15:15
Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

Derde Japanner onderweg naar Westerlo: middenvelder met mooie adelbrieven

14:49
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/01: Bozhinov - Van Helden - Suray - Kikkenborg - De Busser - Coosemans

14:16
Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1"

14:35
Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker

14:16
1
Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom

13:30
2
DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

DONE DEAL: Charleroi laat speler vertrekken ... na één speelminuut

13:15
Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

Hoe zit het met de transfer van Zakaria El Ouahdi?

12:20
Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

Spreidstand bij Anderlecht over De Cat en Nga Kana: wachten is verliezen

13:00
Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

Verliest STVV één van zijn sterkhouders? Buitenlandse clubs klaar om door te duwen

12:00
Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

Verdiend of niet? Hans Vanaken reageert op uitslag Gouden Schoen

12:40
Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

Philippe Clement pakt uit met opvallende anekdote waarin zijn vrouw rol speelt

11:00
Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

Anderlecht had geen vertrouwen in hem: deze speler ontploft en staat op het punt een nieuwe stap te zetten

11:40
Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

Job bij Rudi Garcia laten schieten: "Ik keek er echt wel naar uit"

08:20
Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

Keert Kevin De Bruyne nog terug naar JPL om een Gouden Schoen te pakken?

11:20
'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

'Nog een Belgische naam om keeper te worden bij Anderlecht'

10:30
Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

Wouter Vrancken zorgt voor heel wat mist rond afwezigheid van sterkhouder

09:00
"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

"Steek er mijn hand niet voor in het vuur": Patrick Goots is heel voorzichtig met Antwerp

10:00
8
"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

"Ik wil hier weg": Steven Defour verklapt wat de druppel was bij RSC Anderlecht

07:00
3
Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

Vandenbempt na Gouden Schoen: "Een 'itempje' dat Club moet aanpakken"

09:30
1
Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

Avond vol verrassingen: ook dit had Marc Degryse niet verwacht op het Gala van de Gouden Schoen

08:40
Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

Fred Vanderbiest staat op zijn strepen: "Ondanks vraagtekens zaten we niet verkeerd"

07:40
'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht'

08:00
1
Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

Christos Tzolis reageert enorm teleurgesteld na Gala van Gouden Schoen

07:20
8
"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

"Een groep die zich bevrijd voelt": Bayat ziet duidelijke vooruitgang bij Charleroi na vertrek De Mil

06:30
1
📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

📷 'Deze club is in gesprek met Wolfsburg voor transfer van Skov Olsen'

22:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/01: Olsen - Clement - Guiagon - Bailey - Waem - Hong

22:30
'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

'Philippe Clement wil shoppen in de Jupiler Pro League'

22:00
Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

Skoras heeft heel goed nieuws voor de fans van KAA Gent

23:00
3
Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

Kevin De Bruyne schept meer duidelijkheid over zijn blessure

20:30
Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis"

22:15
3
Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna

21:50
31
Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

Op weg naar nieuwe absolute topclub pakt Tessa Wullaert nog even zesde Gouden Schoen mee

21:37
1
Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

Anderlecht heeft twee keer prijs op Gouden Schoen: De Cat opvolger van... Verschaeren

21:26
15
📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk

20:39
4
'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

'Na al die jaren terug naar JPL? Leon Bailey genoemd bij Belgische topclubs'

21:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Stigo12 Stigo12 over Ontgoocheling bij Tzolis, maar ook bij Club Brugge: dit is waarom Stigo12 Stigo12 over Jeugdproduct Club Brugge en Antwerp in Premier League: "Snelheid en kracht" André Coenen André Coenen over Vriend en vijand verrast: ARDON JASHARI is de Gouden Schoen 2025 en gaat Gilles De Bilde achterna André Coenen André Coenen over 📷 Gouden Schoen: Marc Coucke valt weer zwaar op met zijn outfit, stijlvolle Nainggolan en veel schoon volk Snipergoal Snipergoal over 'Gesprekken liggen stil: nog altijd kink in de kabel met Anderlecht' Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Ardon Jashari geeft eerste - emotionele - reactie na winnen Gouden Schoen: "België tweede thuis" RAFC ploeg vant stad RAFC ploeg vant stad over Kogel lijkt al door de kerk voor transfer: Antwerp-sterkhouder komt morgen al niet meer in actie in beker JaKu JaKu over Eindelijk prijs voor Anderlecht! Colin Coosemans volgt... Silvio Proto op Don Bozhinov Don Bozhinov over 🎥 Dit is het 'Doelpunt van het Jaar' Paars Wit Constant Vanden Stoc Paars Wit Constant Vanden Stoc over Een duidelijk doel: Nathan De Cat onthult van welke ploeg hij poster op de muur heeft hangen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved