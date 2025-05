Pocognoli weigert naar Club Brugge te kijken: "Maar dan zal ik wel op de hoogte zijn"

Nog één overwinning en Union SG is kampioen. Dan moeten de troepen van coach Sébastien Pocognoli wel KAA Gent opzij zetten.

Na drie keer net niet kan het dit jaar wel prijs zijn voor Union SG. De Brusselaars hebben hun lot volledig in eigen handen en kunnen Club Brugge van de landstitel houden.

Iedereen gaat er van uit dat Union SG vlot zal winnen van KAA Gent, maar Pocognoli is toch op zijn hoede. In het verleden draaide de titelstrijd al meerdere keren uit op een verrassing.

Pocognoli is ook duidelijk over het volgen van wat er in de wedstrijd van Club Brugge gebeurt. “Eerlijk? Niet, zeker niet in eerste instantie. We moeten enkel focussen op onszelf”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Union SG weet dat het alles in eigen handen heeft. “Onze focus heeft dit seizoen nog nooit op een ander team gelegen, dus dat zal zondag niet anders zijn. Waarom zouden we dat wel doen als we alles toch zelf in handen hebben?”

Al kan de situatie wel veranderen naarmate de tijd vordert. “Als het er op het einde toch op aankomt, zal ik uiteraard wel op de hoogte zijn. Dat is niet meer dan logisch”, besluit Pocognoli.