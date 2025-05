Historische club terug naar Premier League, met Belgische hoop in selectie

Sunderland heeft de afgelopen jaren moeilijke tijden gekend. Maar dit weekend hebben de Black Cats hun terugkeer naar de Premier League bevestigd en zo komaf gemaakt met donkere jaren.

Sunderland heeft acht jaar geleden de elite van het Engelse voetbal verlaten. Gedegradeerd in het seizoen 2016/2017 beleefde de club bijzonder enkele donkere jaren. Vervolgens zakte het zelfs naar de League One, het derde niveau van het Engelse voetbal.

Veel steun van fans

Sunderland verbleef daar vijf seizoenen. Vijf jaar lang hing de club tussen de nostalgie van wekelijkse galawedstrijden en de ambitie om zijn positie te heroveren. Ondanks de magere jaren, bleef het Stadium of Light altijd vol, met dezelfde fervente steun.

De serie "Sunderland Till I Die" heeft dit supportersengagement goed weerspiegeld en was een hit op Netflix. Vandaag is het verhaal des te mooier. Het team heeft namelijk zijn plek in de Premier League veiliggesteld na een thriller van een play-off.

De opluchting

Als vierde in het Championship schakelden de Black Cats eerst het Coventry van Norman Bassette uit om een finale te bereiken tegen Sheffield United. Een finale die niet goed begon, want Sheffield opende de score na 25 minuten. Maar Sunderland kwam op gelijke hoogte in het begin van het laatste kwartier, waarna ze het beslissende doelpunt in blessuretijd scoorden.

Het doelpunt van TOMMY WATSON dat ons naar de PREMIER LEAGUE stuurt. 😭😭❤️🤍#SAFC ❤️🤍 pic.twitter.com/LuUm38KCPL — Sunderland FR 🇫🇷 (@Sunderland_vf) 24 mei 2025

Vanuit Brugge zal Simon Mignolet ongetwijfeld met emotie hebben toegekeken naar de terugkeer van zijn voormalige team aan de top, waar hij zijn eerste stappen in Engeland zette. Hij kan gevolgd worden door nog een andere Belg in de komende jaren.

Op 18-jarige leeftijd komt Trey Samuel-Ogunsuyi tevoorschijn in het eerste elftal. Hij zat dit seizoen al twaalf keer op de bank en deed zelfs mee in de FA Cup. Zal hij ook Premier League-ervaring kunnen opdoen?