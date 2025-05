Danijel Milicevic ziet opmerkelijke lichtpuntjes bij KAA Gent: "Van hem gaan we nog veel horen"

KAA Gent heeft met 3 op 27 een erg negatief rapport voor te leggen in deze Champions' Play-offs. Het zal dus tegen Union SG bovendien niet makkelijk worden om toch nog met een goed gevoel het seizoen te kunnen afsluiten.

Bij de Buffalo’s gebeurde er de voorbije week opnieuw heel wat. Een zestal spelers werden naar de B-kern gestuurd en moeten deze week dus niet meer komen opdraven om zich voor te bereiden op de match tegen Union SG.

Lichtpuntje

En dus is de vraag: zijn er ook nog lichtpuntjes te ontdekken bij de Buffalo’s? Jawel, toch als we Danijel Milicevic mogen geloven. Hij heeft het daarbij ook onder meer over de jeugd van Gent.

Die jeugd kreeg afgelopen weekend toch wel wat kansen in de Jupiler Pro League en Milicevic was daar best wel tevreden over. “Ik ben blij met wat Soumah liet zien tegen twee verschillende aanvallers.”

Niveau in België hoog

“De Vlieger heeft ook een goede tweede helft gespeeld. In de eerste helft had hij het moeilijk, maar hij heeft een goede reactie getoond. En Mo(hammed El Adfaoui) is heel jong, van hem gaan we nog horen.”

“Het niveau in België is hoog en dus moeten we met deze jonge ploeg nu dit soort wedstrijden blijven spelen. We willen andere spelers aan het werk zien om te kijken wat ze ons kunnen brengen.”