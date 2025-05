Voormalig succescoach JPL ontslagen in Duitsland: terugkeer naar België?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na twee seizoenen komt er een einde aan het tijdperk van Jess Thorup bij FC Augsburg. De Duitse club heeft besloten niet verder te gaan met de Deense trainer na een grondige evaluatie van het seizoen 2024/2025.

Thorup leidde Augsburg naar een stabiele 12de plaats in de Bundesliga, maar dat volstond niet om aan te blijven. Thorup nam in oktober 2023 het roer over van Enrico Maaßen. Onder zijn leiding ontsnapte Augsburg aan de degradatie en eindigde het dat seizoen op de 11de plaats.

Ook dit seizoen bleef de club uit de gevarenzone, met 14 punten voorsprong op de degradatiestreep en 9 punten achterstand op de Europese tickets.“We bedanken Jess Thorup voor zijn inzet voor de club", klonk het in een verklaring van algemeen directeur Michael Ströll.

“Hij heeft ons gestabiliseerd en zich volledig met Augsburg geïdentificeerd. De beslissing om afscheid te nemen was allesbehalve gemakkelijk, maar we willen een nieuwe richting inslaan.”

In totaal coachte Thorup 61 Bundesliga-wedstrijden voor Augsburg, waarvan hij er 20 won, 17 gelijkspeelde en 24 verloor. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt, maar ook sportief directeur Marinko Jurendic moet de club verlaten.

De 54-jarige Thorup zit nu zonder club, maar zijn naam blijft klinken in de Belgische voetbalwereld. In het verleden had hij al successen bij KAA Gent en mindere mate KRC Genk. Een terugkeer naar de Belgische competitie zou dus niet verrassend zijn, zeker nu meerdere clubs zich opmaken voor een trainerswissel.