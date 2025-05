Imke Courtois mengt zich in het titeldebat en zegt waar het op staat

Zondagavond weten we met zekerheid wie de titel pakt in de Belgische competitie. Union SG staat er andermaal het beste voor, maar ook Club Brugge blijft vooralsnog een kandidaat om de titel te pakken. Hoe spannend gaat het nog worden? Dat is de hamvraag op dit moment.

In de Jupiler Pro League is het ook dit seizoen spannend gebleven tot de laatste speeldag. Genk ging als leider de Champions' Play-offs in, maar kraakte daarin compleet.

Fenomenale play-offs

Club Brugge en Union SG gingen erop en erover, de Brusselaars wonnen vervolgens het onderlinge duel op Jan Breydel en gaven die voorsprong niet meer uit handen.

Op die manier zijn ze nu met 25 op 27 bezig aan weergaloze play-offs. Enkel nog Gent kloppen in eigen huis en een historische titel is binnen. "Of Union zondag kampioen wordt? Ik geef ze geen 99% kans, maar veel zal het toch niet schelen", is Imke Courtois duidelijk in De Zondag.

Burgess de verpersoonlijking van Union

"Burgess is voor mij inderdaad de speler van het jaar. Hij is niet alleen de leider, maar ook de verpersoonlijking van Union SG. Zowel Pocognoli als Hayen zouden de titel voor coach van het jaar verdienen wat mij betreft."

Zondagavond weten we meer over wat er in de Belgische competitie nog allemaal zal gebeuren. Twee jaar geleden gaven de Brusselaars het tegen Club Brugge ook nog weg op de slotspeeldag.