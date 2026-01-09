DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ninove maakte vorig seizoen indruk en speelt daardoor ook dit seizoen in de Eerste Nationale van het Amateurvoetbal. Dit jaar gaat het wel heel wat minder met de Oost-Vlamingen en dus is er werk aan de winkel. Er werden alvast een aantal interessante profielen in huis gehaald.

Er was het mooie bekeravontuur met de wedstrijd op bezoek bij Anderlecht als eindpunt en hoogtepunt, maar in de competitie gaat het heel wat minder met Ninove dit seizoen. Bij de winterstop telden ze twaalf punten, waardoor ze helemaal laatste staan.

Ninove heeft dringend punten nodig in Eerste Amateurklasse

Vorig seizoen werd het team nog knap zevende in het eerste jaar na de promotie, maar nu is er werk aan de winkel. Om naar veiliger oorden te gaan zal een kloofje moeten gedicht worden met teams als OH Leuven B, Dessel Sport, Merelbeke, Houtvenne en Diegem Sport.

In de wintermercato werden alvast twee 'internationale' transfers gedaan om de rangen te versterken. Zowel Gil Vandecandelaere (24) als Joachim Ngongo (25) komen over van het Nederlandse Hoek naar Ninove.

Gil Vandecandelaere en Joachim Ngongo van Hoek naar Ninove

Gil Vandecandelaere heeft een verleden bij Gent, Zulte Waregem en Cercle Brugge. "Trainer Dave Van Waes wist dat ik niet tevreden was in Zeeland. Hij belde me zelf op en was meteen concreet. Ninove heb ik als ploeg nog niet aan het werk gezien, maar ik ken veel spelers vanuit het voetbal in eerste afdeling."


"Intussen trainde ik al mee. Het is de bedoeling om bij Ninove als nummer zes of acht te fungeren. Aanjagen, recupereren en doorspelen, dat is mijn spel. Ik weet dat de ploeg voor een zware klus staat, maar ik ben er klaar voor", aldus de middenvelder tegen Het Laatste Nieuws.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Zulte Waregem

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman

17:20
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
28
'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

15:30
5
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
2
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
9
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
2
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
8
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
12
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20
Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

19:00
6
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

What the Frog What the Frog over Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League wolfskin wolfskin over Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge Jérome Bele Bele Nfong Jérome Bele Bele Nfong over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair CringeMedia CringeMedia over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Daja Daja over Hertha Berlin - Standard: 1-1 Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet Swakke25 Swakke25 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Arthur Shelby Arthur Shelby over Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem LordJozef LordJozef over 📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved