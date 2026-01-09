DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

Ninove maakte vorig seizoen indruk en speelt daardoor ook dit seizoen in de Eerste Nationale van het Amateurvoetbal. Dit jaar gaat het wel heel wat minder met de Oost-Vlamingen en dus is er werk aan de winkel. Er werden alvast een aantal interessante profielen in huis gehaald.

Er was het mooie bekeravontuur met de wedstrijd op bezoek bij Anderlecht als eindpunt en hoogtepunt, maar in de competitie gaat het heel wat minder met Ninove dit seizoen. Bij de winterstop telden ze twaalf punten, waardoor ze helemaal laatste staan.

Ninove heeft dringend punten nodig in Eerste Amateurklasse

Vorig seizoen werd het team nog knap zevende in het eerste jaar na de promotie, maar nu is er werk aan de winkel. Om naar veiliger oorden te gaan zal een kloofje moeten gedicht worden met teams als OH Leuven B, Dessel Sport, Merelbeke, Houtvenne en Diegem Sport.

In de wintermercato werden alvast twee 'internationale' transfers gedaan om de rangen te versterken. Zowel Gil Vandecandelaere (24) als Joachim Ngongo (25) komen over van het Nederlandse Hoek naar Ninove.

Gil Vandecandelaere en Joachim Ngongo van Hoek naar Ninove

Gil Vandecandelaere heeft een verleden bij Gent, Zulte Waregem en Cercle Brugge. "Trainer Dave Van Waes wist dat ik niet tevreden was in Zeeland. Hij belde me zelf op en was meteen concreet. Ninove heb ik als ploeg nog niet aan het werk gezien, maar ik ken veel spelers vanuit het voetbal in eerste afdeling."



"Intussen trainde ik al mee. Het is de bedoeling om bij Ninove als nummer zes of acht te fungeren. Aanjagen, recupereren en doorspelen, dat is mijn spel. Ik weet dat de ploeg voor een zware klus staat, maar ik ben er klaar voor", aldus de middenvelder tegen Het Laatste Nieuws.