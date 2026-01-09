Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen
Foto: © photonews

De naam Radja Nainggolan duikt plots op in Maasmechelen. Patro Eisden ziet in hem een winterversterking, maar moet er met Lokeren nog uit geraken.

Patro Eisden Maasmechelen heeft interesse in Radja Nainggolan en zou hem deze winter graag binnenhalen. Die informatie lekte uit in de pers en klopt volledig. "Dat is absoluut waar", stelt Patro-coach Stijn Stijnen in een interview met de clubmedia, dat op sociale media verscheen.

Maar Stijnen wil nogmaals bevestigen dat hij en zijn club met die gelekte informatie niets te maken hebben. "Alleen betreuren we ook het feit dat het in de media is gekomen voor het rond zou zijn. Wij hebben dat niet gedaan. Het was een journalist waar we problemen mee hebben, die het lekte. Ze zullen wel weten da wij er niet achter zitten om druk te zetten bij Lokeren."

Stijn Stijnen haalt de loftrompet boven voor Hans Van Duysen

"Waarom niet? Omdat ik heel veel respect heb voor de voorzitter van Lokeren", gaat Stijnen verder. De trainer heeft naar eigen zeggen heel veel respect voor Hans Van Duysen, de voorzitter van Lokeren. "Hij is gepassioneerd en gaf er een emotionele reactie op. We hebben ondertussen met elkaar gebeld en nu zijn we in contact."

"We hebben de afspraak gemaakt dat we rechtstreeks naar elkaar gaan communiceren. Dat is belangrijk voor mij omdat mensen zoals Hans zeldzaam zijn in het voetbal. Daar hebben we er meer van nodig. Ik vind ook dat zo iemand persoonlijk naar voren moet gedragen worden om de CPL-clubs te vertegenwoordigen in de Pro League. Hij is echt iemand die ervoor gaat. Omwille van die relatie vond ik het vervelend dat er een situatie werd gecreëerd waarin wou druk zouden gezet hebben op hen. Maar dat is absoluut niet waar", wil Stijnen er nog over kwijt. 

Stijnen bevestigt interesse, maar benadrukt respect voor Lokeren

De Patro-coach gaat het onderwerp niet uit de weg en bevestigt dat zijn club nog steeds vol voor Nainggolan gaat. De middenvelder liet zelf al verstaan graag naar Maasmechelen te komen. "Ik moet niet in zijn naam spreken hier, dat zou ook niet respectvol zijn. Het belangrijkste is dat we van onze kant bevestigen dat we het graag nu in orde kunnen krijgen. Maar nogmaals: we gaan er de komende uren over praten met Lokeren om te bekijken hoe we er het beste uit geraken."

Lees ook... Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Nainggolan kan Patro nog veel bieden zegt Stijnen. "Hij is een meerwaarde op veel vlakken. Op het veld, in de kleedkamer. Ik ken hem ook en we weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Ik zie veel meningen daarover, dat maakt het voor ons interessanter en leuker. Maar hier moeten we op ingaan als het moment er effectief is. Dan zullen we ook volledig open zijn over het plaatje dat we van hem als speler hier zien. Eerst moeten we er met Lokeren uit geraken", besluit de coach.

