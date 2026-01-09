Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht
Foto: © photonews
Tristan Degreef kende een behoorlijk rampzalige seizoensstart, en dat terwijl hij afgelopen zomer nog regelmatig in de basis stond bij Besnik Hasi. Intussen lijkt hij opnieuw een kans te krijgen.

Het seizoen van Tristan Degreef was nochtans uitstekend begonnen: als titularis scoorde hij op de openingsspeeldag één van de vijf doelpunten van RSC Anderlecht tegen Westerlo. Nadien kwamen er echter gemengde signalen van Besnik Hasi, die hem eerst pas in de slotminuten liet invallen en hem daarna opnieuw een basisplaats gaf.

Was het dat gebrek aan houvast dat de uitbarsting van Degreef tegen KRC Genk verklaart? Feit is dat de ket die rode kaart, na een halfuur spelen in september, nog lang zou betreuren… maar ook zijn houding nadien, die Hasi als onvoldoende geconcentreerd op training beoordeelde.

Degreef werkte hard

De technisch vaardige en elegante Degreef moest wennen aan de stijl van Hasi, een aanpak die eerder al duur was komen te staan aan andere artiesten van Neerpede zoals Verschaeren en Stroeykens. Omdat hij jonger is dan zij en nog niet op een voetstuk was geplaatst, had hij het echter makkelijker om zijn tijdelijke opzijschuiving en gebrek aan speelminuten te aanvaarden.

Ook het feit dat hij eind 2025 papa is geworden, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan een zekere maturiteit… al hielp het hem waarschijnlijk niet aan betere nachten. Feit is wel dat hij het jaar afsloot met veelbelovende invalbeurten, en zelfs met een belangrijk doelpunt tegen Antwerp op 21 december.

In de oefenwedstrijd van RSCA tegen Sankt Gallen stond Degreef aan de aftrap. Ook al zal die match niet de geschiedenisboeken ingaan, het was wel een duidelijk signaal dat Besnik Hasi — die “nooit heeft getwijfeld aan zijn enorme talent” — op hem rekent. Aangezien Sporting geen zware versterking lijkt te halen voor de rechterflank, zal Tristan Degreef één van Hasi’s eerste opties zijn wanneer er meer snelheid en dreiging nodig is voorin.

Helaas voor hem laat het hybride systeem van de Anderlecht-coach weinig ruimte voor zijn profiel, aangezien iedereen het erover eens is dat het zonde zou zijn om zijn kwaliteiten te beperken door hem veel defensief werk op te leggen. Voor Degreef blijft er dus maar één ding over: blijven vechten, elke minuut benutten… en geduldig blijven.

Anderlecht
Tristan Degreef

