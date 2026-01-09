Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

Met twee derde van de competitie achter de rug heerst er een duidelijk sentiment rond KVM. De resultaten zijn met een huidige topvijfnotering schitterend, zeker gezien het nieuwe tijdperk dat toch wel is ingezet. Wel is er wat het geleverde spel betreft verlangen naar meer spektakel, vooral thuis.

Zijn die kritische bemerkingen terecht of is dat de lat te hoog leggen? Die vraag legden we voor aan Nacho Miras. "De fans hebben recht van spreken. Ik ga niet bepalen wat de fans mogen zeggen. We voetballen natuurlijk om te winnen. Het klopt dat we thuis meer punten konden pakken. Dat hopen we beter te doen in de tweede seizoenshelft."

De doelman van KV Mechelen verzekert de aanhang dat de wil groot is bij de spelersgroep om het voetbal te brengen dat past bij het DNA van de club. "Wij zijn als spelers de eersten die attractief voetbal willen brengen, omdat het ons ook zal helpen om nog betere resultaten te behalen. Wij willen ook beter spel brengen. Er is ruimte voor progressie. We hebben de tijd gehad om hierover te reflecteren."

KVM heeft basis om op te bouwen

Het blijft desondanks wel een evenwichtsoefening, want niemand wil het puntengewin zien verminderen. "Ik ga niet zeggen dat we goed voetbal opofferen voor resultaten, maar ik geniet wel van de drie punten. Ik zou minder genieten als we goed spelen en niet de drie punten pakken. We hebben de basis om op te bouwen en nog betere resultaten te boeken."

Met een bonus van 4 punten op de nummer 7 hoopt KV in de laatste 10 duels een Play-off-I-ticket veilig te stellen. Coach Vanderbiest liet al eens vallen dat het wellicht tussen matchen 2 en 7 beslist zal worden, met eerst een uitmatch bij Union en een zwaar drieluik op het einde van de kalender. "Ik ga daar niet mee akkoord, want op papier haalbare matchen zijn in realiteit niet altijd makkelijk", bekijkt Miras het enigszins anders.

Miras wil ook tegen Union punten pakken

Lees ook... Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM›

"We hebben al goede resultaten gehaald tegen topploegen en hadden het misschien wat moeilijker tegen ploegen die onderaan staan. We moeten ons op elke match goed voorbereiden en elke match staan er drie punten op het spel. De tegenstander speelt geen rol. De uitmatch tegen Union is voor mij hetzelfde als eender welke andere wedstrijd", waarschuwt hij de leider alvast.