Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Acht wedstrijden in het eerste elftal, één doelpunt, een marktwaarde van 2,5 miljoen, maar binnenkort verkocht voor 10 miljoen: Club Brugge gaat opnieuw flink cashen in het dossier Kaye Furo. Vertrekt hij te snel of niet?

Brentford lijkt duidelijke goede herinneringen te hebben aan de transfer, hoewel Igor Thiago destijds fel afgekraakt werd: de Engelse club had toen 37 miljoen euro neergeteld voor een aanvaller die velen te weinig vonden voor de Premier League.

Wie het laatst lacht, lacht het best, want Thiago tikt dit seizoen in Engeland de cijfers aan; genoeg om de Bees ervan te overtuigen om deze keer 10 miljoen te investeren in Kaye Furo - 18 jaar oud en 8 interlands in het eerste elftal.

Is dit de juiste keuze voor Furo? Het Belgische voetbal hoopt van wel, want de Belgo-Nigeriaanse spits is een van onze weinige toekomstige nummer 9's en het verliezen van jaren speeltijd zou zeer slecht nieuws zijn. Maar in het verleden hebben veel spelers België vrij snel verlaten voor grote bedragen, niet altijd met succes.

Jérémy Doku - 26 miljoen, 18 jaar (Rennes)

Doku is natuurlijk het perfecte tegenvoorbeeld. Het wordt bijna vergeten gezien het succes dat hij nadien kende, maar voor velen had Jérémy Doku nog een jaar langer in België moeten blijven. Hij speelde slechts 37 wedstrijden (een volledig seizoen) voor Anderlecht en was nog niet uitgegroeid, hoewel hij snel een niveau hoger speelde bij Stade Rennais.





Mike Penders - 19 jaar, 20 miljoen (Chelsea)

Natuurlijk bleef Mike Penders een seizoen langer bij Genk, maar de feiten spreken voor zich: op het moment dat Chelsea in 2024 hem voor 20 miljoen euro overnam (hij was volgens Transfermarkt nog maar één miljoen waard) en hem tot 2032 vastlegde, speelde de Belgische talent slechts 2 wedstrijden in de Jupiler Pro League. Hij werd daarna op de bank gezet en soms teruggestuurd naar de Challenger Pro League, voordat hij zich uiteindelijk wist te handhaven. Het was gekkenwerk, ook al bewijst Penders zich nu bij Strasbourg.

Julien Duranville - 16 jaar, 8,5 miljoen (Borussia Dortmund)

Elf wedstrijden met het A-elftal, en een transfer voor 8,5 miljoen euro: men wist dat Duranville geen lange tijd bij Anderlecht zou blijven, maar zijn vertrek verraste iedereen. De speler wilde niet verlengen, de club had geld nodig: de rest kennen we, namelijk een begin van zijn carrière dat volledig verknald werd.

Hassane Bandé - 19 jaar, 8,25 miljoen euro (Ajax Amsterdam)

Een seizoen, maar wat voor seizoen: 12 doelpunten in 27 wedstrijden voor Hassane Bandé, die pas een jaar eerder vanuit Afrika was gekomen. Genoeg voor Ajax Amsterdam om in 2018 een enorm bedrag op tafel te leggen voor het Burkinese talent, vooral voor een club als KV Mechelen, waar dit nog altijd de recordtransfer is. Ernstige blessures hebben daarna Bandé's carrière verpest. Hij keerde terug bij Mechelen op 27-jarige leeftijd.

Obbi Oularé - 19 jaar, 7,5 miljoen (Watford)

Obbi Oularé was toen al 19 jaar toen hij destijds tekende bij Watford, maar vooral zijn sportieve ontwikkeling riep vragen op: na slechts één seizoen op het hoogste niveau, was de vraag of hij klaar was om die stap te zetten? Had hij het niveau? Achteraf gezien was het antwoord nee, maar zo'n bedrag in 2015 was moeilijk te weigeren voor Club Brugge.