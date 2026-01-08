"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

Foto: © photonews
Aanstaande zondag wordt de Gouden Schoen uitgereikt, de prestigieuze trofee voor de beste speler van het afgelopen kalenderjaar in België. Club Brugge-aanvaller Christos Tzolis wordt op voorhand genoemd als topfavoriet, met ploegmaat Hans Vanaken als zijn grootste uitdager.

Toch rijst de vraag of de prijs dit jaar niet eerder naar een speler van Union SG zou moeten gaan. De Brusselaars hebben 2025 historisch afgesloten. Vorig seizoen veroverden ze de landstitel met een indrukwekkende reeks in de Champions’ Play-Offs, terwijl dit seizoen hun debuut in de Champions League niet onopgemerkt bleef. 

Sportief gezien zijn de kaarten voor Union dus goed, maar bij de Gouden Schoen lijkt de kans klein. Dat heeft alles te maken met het stemsysteem. Sterkhouders zoals Noah Sadiki, Franjo Ivanovic en Charles Vanhoutte, die de club in de zomer verlieten, scoren geen punten in de tweede stemronde en zijn bij voorbaat kansloos voor de prijs.

Christian Burgess geeft zichzelf geen kans op de Gouden Schoen

Een aantal kampioenenmakers bleef wél aan boord, maar het merendeel speelt in de verdediging. Traditioneel is het voor defensieve spelers moeilijk om individuele prijzen te winnen. “Ik zou liefst hebben dat iemand van Union wint. Het is altijd gemakkelijker voor een aanvallende speler om zo’n individuele prijs te pakken", zegt Union-CEO Philippe Bormans tegenover DAZN.

Toch ziet Bormans nog steeds enkele troeven bij zijn ploeg. “Voor iemand als Christian Burgess of Alexis Mac Allister is het wat dat betreft niet makkelijk om te winnen, maar ze zouden die prijs zeker verdienen", aldus de CEO. Burgess kon zijn lach niet bedwingen bij het horen van de complimenten.


“Ik? Bedankt Philippe! Dat is de eerste keer dat hij iets goeds over mij zegt", reageerde de Engelse verdediger met een brede glimlach. “Nee, ik weet het niet. Ik zag online veel voorbij komen. Ik denk dat Tzolis gaat winnen, dus veel succes aan hem. Hij is een goede speler. Maar het is niet iets waar ik mee bezig ben. Het was wel lief van Philippe, bedankt!”

