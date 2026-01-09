Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

De Rode Duivels zijn gerustgesteld: hun basiskamp voor het WK zal in Seattle liggen. De bond heeft zijn zin gekregen en zal gebruik kunnen maken van het trainingscentrum van de Seattle Sounders.

De locatie is ideaal: als de Rode Duivels hun groep winnen, kunnen ze minstens tot de kwartfinales in hun basiskamp blijven. De eerste wedstrijd tegen Egypte wordt gespeeld in Seattle, de tweede tegen Iran vereist als enige een vlucht (naar Los Angeles), terwijl het laatste duel tegen Nieuw-Zeeland zich op amper 200 kilometer afstand afspeelt.

De bond had het trainingscentrum van de Seattle Sounders sinds de loting als eerste keuze naar voren geschoven. Na enkele onderhandelingen bevestigt Het Nieuwsblad dat er effectief een akkoord is bereikt, dat binnenkort nog door de FIFA bekrachtigd moet worden.

In een optimale omgeving

De Rode Duivels vermijden zo lange verplaatsingen en krijgen de beschikking over ultramoderne faciliteiten: het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse werd geopend in februari 2024. Ook de Seattle Sounders zullen er hun MLS-seizoen voorbereiden, maar dat vormt geen probleem.

Het complex telt vier perfect onderhouden trainingsvelden, waarvan twee met kunstgras. Daarnaast zijn er een fitnessruimte, sauna, jacuzzi, ijsbaden en een cryotherapieruimte.

Spelers en staf verblijven in het Hyatt Regency Lake Washington, een hotel met een prachtig uitzicht over het gelijknamige meer. Wie er tegelijk met de Rode Duivels wil logeren, kan dat in principe ook, al heeft de nationale ploeg wel een volledige verdieping afgehuurd om niet gestoord te worden door toeristen. Reken op prijzen tussen 350 en 800 euro per nacht voor een suite tijdens de week.



