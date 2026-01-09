Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK
Foto: © photonews
Word fan van België! 2616

De Rode Duivels zijn gerustgesteld: hun basiskamp voor het WK zal in Seattle liggen. De bond heeft zijn zin gekregen en zal gebruik kunnen maken van het trainingscentrum van de Seattle Sounders.

De locatie is ideaal: als de Rode Duivels hun groep winnen, kunnen ze minstens tot de kwartfinales in hun basiskamp blijven. De eerste wedstrijd tegen Egypte wordt gespeeld in Seattle, de tweede tegen Iran vereist als enige een vlucht (naar Los Angeles), terwijl het laatste duel tegen Nieuw-Zeeland zich op amper 200 kilometer afstand afspeelt.

De bond had het trainingscentrum van de Seattle Sounders sinds de loting als eerste keuze naar voren geschoven. Na enkele onderhandelingen bevestigt Het Nieuwsblad dat er effectief een akkoord is bereikt, dat binnenkort nog door de FIFA bekrachtigd moet worden.

In een optimale omgeving

De Rode Duivels vermijden zo lange verplaatsingen en krijgen de beschikking over ultramoderne faciliteiten: het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse werd geopend in februari 2024. Ook de Seattle Sounders zullen er hun MLS-seizoen voorbereiden, maar dat vormt geen probleem.

Het complex telt vier perfect onderhouden trainingsvelden, waarvan twee met kunstgras. Daarnaast zijn er een fitnessruimte, sauna, jacuzzi, ijsbaden en een cryotherapieruimte.

Spelers en staf verblijven in het Hyatt Regency Lake Washington, een hotel met een prachtig uitzicht over het gelijknamige meer. Wie er tegelijk met de Rode Duivels wil logeren, kan dat in principe ook, al heeft de nationale ploeg wel een volledige verdieping afgehuurd om niet gestoord te worden door toeristen. Reken op prijzen tussen 350 en 800 euro per nacht voor een suite tijdens de week.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

19:20
Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

19:10
Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

19:00
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

18:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20
Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

18:20
Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

18:10
1
Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

18:00
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
2
Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
3
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
1
DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

16:15
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
46
'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

15:30
7
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
1
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
4
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
2
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
14
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
10
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League Nelvafrel Nelvafrel over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit Nelvafrel Nelvafrel over Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A RememberLierse RememberLierse over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' Swakke25 Swakke25 over Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet M.Suarez M.Suarez over Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits' Joe Joe over Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved