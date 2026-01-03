OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2047

KRC Genk heeft zijn sportieve structuur verder aangevuld. De club bevestigt in één mededeling drie versterkingen voor zowel het eerste elftal als Jong Genk.

Aanpassing binnen de staf van het eerste elftal

Genk meldt dat Johan Van Rumst opnieuw deel zal uitmaken van de technische staf. Hij schuift door vanuit Jong Genk en wordt assistent bij het eerste elftal. In het verleden vervulde hij die rol al met succes. De club benadrukt dat hij ervaring heeft op het hoogste niveau en vertrouwd is met de werking binnen blauw‑wit. In de mededeling klinkt het dat hij “weet wat nodig is om mee te strijden voor de prijzen.”

Van Rumst maakte eerder deel uit van de staf die in 2019 de landstitel behaalde. Zijn terugkeer wordt door de club omschreven als een duidelijke versterking van de omkadering rond coach Nicky Hayen.

Nieuwe invulling bij Jong Genk

Door de verschuiving binnen de staf komt er een vacature vrij bij Jong Genk. Die wordt ingevuld door Igor De Camargo, die terugkeert naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De voormalige spits heeft een lange carrière achter de rug in binnen‑ en buitenland en speelde meer dan driehonderd wedstrijden in de hoogste klasse.

De Camargo was eerder actief als assistent‑trainer en als hoofdcoach. Genk geeft aan dat zijn ervaring en kennis van het profvoetbal een meerwaarde vormen voor de ontwikkeling van jonge spelers.

Aanvulling van de fysieke staf

Daarnaast meldt Genk dat Glenn Vanryckeghem opnieuw aansluit bij de club. Hij keert terug in de rol van physical coach, een functie die hij in het verleden al vervulde. Zijn komst past in de bredere versterking van de sportieve structuur.

Lees ook... Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

De club benadrukt dat deze aanpassingen bijdragen aan een omgeving waarin prestaties en ontwikkeling centraal staan. Van Rumst en Vanryckeghem reizen meteen mee op stage met het eerste elftal. De Camargo begint dit weekend aan zijn opdracht bij Jong Genk. Daarmee zijn alle wijzigingen onmiddellijk operationeel.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Johan Van Rumst
Igor De Camargo

Meer nieuws

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

Igor De Camargo doet boekje open over zijn ontslag bij Francs Borains

11:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/01: Nwaiwu - Gigot - Bozhinov - Kikkenborg

15:00
'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond'

15:00
1
Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

Racing Genk haalt clubicoon terug als trainer van de beloften

19:40
Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem denken"

Mogi Bayat is nog altijd even actief: "Deze club heeft veel aan hem denken"

14:30
'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

'Goed nieuws voor twee spelers van Cercle: geen winters vertrek'

13:00
'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

'Speler van Anderlecht legt wintertransfer naar Belgische topclub naast zich neer'

13:30
'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

'KV Mechelen heeft opvallend idee klaar voor uitgaande transfer'

12:30
Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken

12:00
16
Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet? De derde helft

Aster Nzeyimana in Bestemming X: ondermijnt dat zijn positie als voetbalanker niet?

11:00
Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

Ook voetballer onder de slachtoffers van brand in Crans-Montana

10:30
Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?"

10:00
4
'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

'Eerste wintertransfer voor Westerlo komt heel dichtbij'

09:00
Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

Buitenkansje voor Belgische clubs? Ex-speler van KAA Gent op zoek naar nieuwe club

09:30
2
Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

Geen transfer? Sterkhouder van STVV gaat mee op teambuilding

08:20
2
'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

'Amper zes maanden geduurd: KV Mechelen schuift grote naam opzij'

08:00
'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn'

08:40
8
Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

Ex-Rode Duivel al na enkele maanden ontslagen: "Maar al contacten met profclubs"

07:40
David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote

07:00
1
📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

📷 'Anderlecht neemt afscheid: op enkele details na is vertrek rond'

07:20
1
Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

Vincent Kompany haalt belangrijk staflid weg bij Pep Guardiola en Manchester City

06:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/01: Yow - Santa Cruz - Janssen - Kerk - Van Den Bosch - Praet - Kouyaté

23:00
Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

Union wil nu ook gaan shoppen in de Jupiler Pro League, namelijk bij Westerlo

23:00
5
Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

Club Brugge vertrekt op winterstage zonder drie sterkhouders en met één opvallende aanwezige

22:30
2
Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging

21:42
5
Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op

21:20
4
Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

Roque Santa Cruz krijgt niet genoeg van het voetbal

22:00
2
Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

Union droomt van de nieuwe Undav: wie is Mateo Biondic?

20:40
Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

Marc Brys wordt opnieuw onderuitgehaald door de protegé van Samuel Eto'o

21:00
1
Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

Officieel: een voormalig scout van Anderlecht benoemd tot sportief directeur van Juventus

20:20
🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

🎥 Wat een redding! Jeremy Doku dichtbij een wereldklasse doelpunt bij zijn terugkeer

20:00
1
Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

Christian Benteke: een gedwongen afscheid bij de Rode Duivels

19:45
Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

Chelsea wil trainer van Mike Penders wegkapen

19:20
'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

'Ondanks tegenvoorstel: Anderlecht verliest talent aan andere JPL-club'

18:20
Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

Guardiola met klaagzang na scoreloos gelijkspel: "Het waren niet eens moeilijke kansen"

19:00
1
'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

'Union verbaast opnieuw: Brusselaars hebben akkoord over spits uit vierde klasse'

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 0-0 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 2-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse is plots zeer kritisch voor Hans Vanaken FCB vo altijd FCB vo altijd over 'Absolute jackpot van 50 miljoen euro komt dichterbij voor Club Brugge: speler maakt wens kensbaar' Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over 'Club Brugge op lijstje voor middenvelder die Anderlecht te duur vond' Fan1880 Fan1880 over Antwerp was 'on fire', maar zoekt geen warmere oorden op Fan1880 Fan1880 over 'Antwerp let maar beter op: deze speler zou sneller dan Kerk weg kunnen zijn' RememberLierse RememberLierse over Vanhaezebrouck streng voor Ivan Leko: "Dat doe je sowieso niet" Boktor Boktor over Marc Degryse staat op zijn strepen: "Ik ga hem de Gouden Schoen toch niet geven?" Raymond Goethals! Raymond Goethals! over David Hubert haalt de loftrompet boven voor Kevin De Bruyne met een opmerkelijke anekdote Boktor Boktor over De grote schoonmaak bij Anderlecht is broodnodig en hoognodig Impala Impala over Antwerp maakt werk van eerste contractverlenging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved