OFFICIEEL KRC Genk kondigt in één klap drie versterkingen aan

KRC Genk heeft zijn sportieve structuur verder aangevuld. De club bevestigt in één mededeling drie versterkingen voor zowel het eerste elftal als Jong Genk.

Aanpassing binnen de staf van het eerste elftal

Genk meldt dat Johan Van Rumst opnieuw deel zal uitmaken van de technische staf. Hij schuift door vanuit Jong Genk en wordt assistent bij het eerste elftal. In het verleden vervulde hij die rol al met succes. De club benadrukt dat hij ervaring heeft op het hoogste niveau en vertrouwd is met de werking binnen blauw‑wit. In de mededeling klinkt het dat hij “weet wat nodig is om mee te strijden voor de prijzen.”

Van Rumst maakte eerder deel uit van de staf die in 2019 de landstitel behaalde. Zijn terugkeer wordt door de club omschreven als een duidelijke versterking van de omkadering rond coach Nicky Hayen.

Nieuwe invulling bij Jong Genk

Door de verschuiving binnen de staf komt er een vacature vrij bij Jong Genk. Die wordt ingevuld door Igor De Camargo, die terugkeert naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. De voormalige spits heeft een lange carrière achter de rug in binnen‑ en buitenland en speelde meer dan driehonderd wedstrijden in de hoogste klasse.

De Camargo was eerder actief als assistent‑trainer en als hoofdcoach. Genk geeft aan dat zijn ervaring en kennis van het profvoetbal een meerwaarde vormen voor de ontwikkeling van jonge spelers.

Aanvulling van de fysieke staf

Daarnaast meldt Genk dat Glenn Vanryckeghem opnieuw aansluit bij de club. Hij keert terug in de rol van physical coach, een functie die hij in het verleden al vervulde. Zijn komst past in de bredere versterking van de sportieve structuur.



De club benadrukt dat deze aanpassingen bijdragen aan een omgeving waarin prestaties en ontwikkeling centraal staan. Van Rumst en Vanryckeghem reizen meteen mee op stage met het eerste elftal. De Camargo begint dit weekend aan zijn opdracht bij Jong Genk. Daarmee zijn alle wijzigingen onmiddellijk operationeel.