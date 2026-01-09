Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land
Foto: © Photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Mali van Tom Saintfiet is uitgeschakeld door Senegal met 0-1 in de kwartfinale van de Afrika Cup of Nations. Marokko van zijn kant zit in eigen land dan weer wél bij de laatste vier. Een pittig avondje werd het in Marokko.

Het parcours van Mali eindigde in de kwartfinale van de Afrika Cup of Nations. De Adelaars verloren met 1-0 van Senegal in een gesloten en gespannen duel. Geen laatste vier voor Tom Saintfiet, die zijn ploeg nog in staat achtte om te verrassen.

Einde van het parcours voor Mali en Saintfiet

Na een voorzichtige openingsfase zorgde een onoplettendheid van de Mali-doelman ervoor dat Iliman Ndiaye de openingstreffer kon scoren voor Senegal. Mali zat al meteen in de problemen en leden nog meer na de uitsluiting van Yves Bissouma voor rust.

Zelfs met tien man probeerde Saintfiet nog te reageren. De Belgische bondscoach, die bij 13 nationale teams heeft gewerkt, vroeg zijn spelers om tot het eind in zichzelf te blijven geloven en op verrassingen te hopen. Helaas voor hen stuitten ze op een sterker team.

Marokko maakt ook indruk in eigen land

Senegal, een van de grote favorieten van het toernooi en gewend aan uitdagingen onder hoge spanning, wist zijn voorsprong te bewaren. De Leeuwen van Teranga nemen het op tegen de winnaar van de kraker tussen Egypte en Ivoorkust.

Aan de andere kant van de tabel is Marokko ook door naar de halve finales. Zij wonnen overtuigend van Kameroen. Diaz opende de score in de eerste helft, een kwartier voor tijd maakte Saibari de match af. In hun halve finale zal gespeeld moeten worden tegen Nigeria of Algerije.

Lees ook... Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

09/01/2026 17:00Mali - Senegal0-1
09/01/2026 20:00Kameroen - Marokko0-2

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Senegal
Mali

Meer nieuws

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

23:00
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
1
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

19:40
2
Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20
Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

19:10
Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

19:00
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

18:40
1
Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

18:20
Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

18:10
1
Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

18:00
Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

17:40
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
5
Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
3
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
2
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
67
DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

16:15
'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

15:30
8
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
1
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
4
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Kwart Finales
Mali Mali 0-1 Senegal Senegal
Kameroen Kameroen 0-2 Marokko Marokko
Algerije Algerije 10/01 Nigeria Nigeria
Egypte Egypte 10/01 Ivoorkust Ivoorkust

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' FCB vo altijd FCB vo altijd over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League SimonsCehEnglebert SimonsCehEnglebert over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid stephen king stephen king over DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis TatstOn TatstOn over Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer cartman_96 cartman_96 over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair rinus michels rinus michels over Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht .. .. over Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen" Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved