Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Het Mali van Tom Saintfiet is uitgeschakeld door Senegal met 0-1 in de kwartfinale van de Afrika Cup of Nations. Marokko van zijn kant zit in eigen land dan weer wél bij de laatste vier. Een pittig avondje werd het in Marokko.

Het parcours van Mali eindigde in de kwartfinale van de Afrika Cup of Nations. De Adelaars verloren met 1-0 van Senegal in een gesloten en gespannen duel. Geen laatste vier voor Tom Saintfiet, die zijn ploeg nog in staat achtte om te verrassen.

Einde van het parcours voor Mali en Saintfiet

Na een voorzichtige openingsfase zorgde een onoplettendheid van de Mali-doelman ervoor dat Iliman Ndiaye de openingstreffer kon scoren voor Senegal. Mali zat al meteen in de problemen en leden nog meer na de uitsluiting van Yves Bissouma voor rust.

Zelfs met tien man probeerde Saintfiet nog te reageren. De Belgische bondscoach, die bij 13 nationale teams heeft gewerkt, vroeg zijn spelers om tot het eind in zichzelf te blijven geloven en op verrassingen te hopen. Helaas voor hen stuitten ze op een sterker team.

Marokko maakt ook indruk in eigen land

Senegal, een van de grote favorieten van het toernooi en gewend aan uitdagingen onder hoge spanning, wist zijn voorsprong te bewaren. De Leeuwen van Teranga nemen het op tegen de winnaar van de kraker tussen Egypte en Ivoorkust.

Aan de andere kant van de tabel is Marokko ook door naar de halve finales. Zij wonnen overtuigend van Kameroen. Diaz opende de score in de eerste helft, een kwartier voor tijd maakte Saibari de match af. In hun halve finale zal gespeeld moeten worden tegen Nigeria of Algerije.



