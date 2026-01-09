Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Aernout Van Lindt
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen
Moussa Gbemou heeft zijn eerste professionele contract bij Fortuna Sittard getekend. Hij is daardoor meteen verbonden aan de club tot 2028. Standard Luik had hem laten gaan. Zal dat later een foutje blijken te zijn?

Afgelopen zomer werd Moussa Gbemou door Standard Luik niet weerhouden. De jonge 18-jarige middenvelder heeft nu zijn eerste profcontract bij Fortuna Sittard getekend, in de Eredivisie. Dat nieuws hebben wij in primeur gelanceerd.

Gbemou is een box-to-box-middenvelder die zowel als nummer 8 als nummer 10 kan spelen. Hij kwam deze zomer naar Nederland en heeft al mooie dingen laten zien. Hij speelde zijn eerste wedstrijd voor het elftal in een oefenwedstrijd tegen SV Elversberg.

De club wil hem nu gaan opnemen in de eerste ploeg. Hij zou vanaf komende winter speeltijd moeten krijgen, een mooie kans voor hem om zich aan te passen aan het Nederlandse voetbal. En een stevige stap voor zijn team ook. 

Moussa Gbemou kiest voor Fortuna Sittard in Nederland

Zijn profiel trok de aandacht van verschillende clubs in Europa. Club Brugge, Utrecht en Bayer Leverkusen volgden zijn situatie nauwlettend voordat hij bij Fortuna Sittard aankwam. Daar gaat hij nu ook de komende jaren spelen.

Veel jonge spelers verlaten hun jeugdclub vanwege gebrek aan speeltijd in het eerste elftal. Gbemou heeft deze keuze gemaakt om vooruit te komen. Hij tekende bij Fortuna tot 2028. Zal dat een foutje van Standard blijken?

