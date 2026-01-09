Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Malick Fofana, momenteel geblesseerd aan de enkel, kan zijn kwaliteiten niet tonen aan de clubs die hem nauwlettend volgen voor een mogelijke transfer komende zomer. Eén van zijn grootste geïnteresseerden, Bayern München, heeft hem nu zelfs van de verlanglijst gehaald.

Volgens Bild heeft Bayern besloten niet door te gaan met een transfer van de jonge Rode Duivel. De Duitse grootmacht had zijn profiel nauwkeurig bekeken, maar ziet uiteindelijk af van een poging om hem te rekruteren.

Andere Europese topclubs werden de voorbije maanden ook gelinkt aan Fofana. Namen zoals Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United, Manchester City, Tottenham en Chelsea circuleerden, maar concrete aanbiedingen zijn er tot nu toe niet geweest.

Malick Fofana wordt wel nog gevolgd door andere Europese toppers

Fofana ligt nog vast bij Olympique Lyon tot juni 2028 en zijn marktwaarde wordt geschat op 30 miljoen euro. Door de groeiende belangstelling zal OL waarschijnlijk streng blijven tijdens onderhandelingen, zeker wanneer hij volledig fit is.

De 21-jarige vleugelspeler is sinds eind oktober aan de kant met zijn enkelblessure, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Trainer Paulo Fonseca gaf aan dat Fofana eind januari weer bij de groep zou kunnen aansluiten.



Voor Lyon en de speler zelf is het belangrijk dat hij weer op het veld staat. Een goede tweede seizoenshelft kan opnieuw interesse van topclubs aanwakkeren en zijn transferwaarde verder opdrijven.