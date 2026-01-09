Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Malick Fofana, momenteel geblesseerd aan de enkel, kan zijn kwaliteiten niet tonen aan de clubs die hem nauwlettend volgen voor een mogelijke transfer komende zomer. Eén van zijn grootste geïnteresseerden, Bayern München, heeft hem nu zelfs van de verlanglijst gehaald.

Volgens Bild heeft Bayern besloten niet door te gaan met een transfer van de jonge Rode Duivel. De Duitse grootmacht had zijn profiel nauwkeurig bekeken, maar ziet uiteindelijk af van een poging om hem te rekruteren.

Andere Europese topclubs werden de voorbije maanden ook gelinkt aan Fofana. Namen zoals Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Manchester United, Manchester City, Tottenham en Chelsea circuleerden, maar concrete aanbiedingen zijn er tot nu toe niet geweest.

Malick Fofana wordt wel nog gevolgd door andere Europese toppers

Fofana ligt nog vast bij Olympique Lyon tot juni 2028 en zijn marktwaarde wordt geschat op 30 miljoen euro. Door de groeiende belangstelling zal OL waarschijnlijk streng blijven tijdens onderhandelingen, zeker wanneer hij volledig fit is.

De 21-jarige vleugelspeler is sinds eind oktober aan de kant met zijn enkelblessure, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Trainer Paulo Fonseca gaf aan dat Fofana eind januari weer bij de groep zou kunnen aansluiten.


Voor Lyon en de speler zelf is het belangrijk dat hij weer op het veld staat. Een goede tweede seizoenshelft kan opnieuw interesse van topclubs aanwakkeren en zijn transferwaarde verder opdrijven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Lyon
Malick Fofana

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

12:00
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
7
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
8
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
1
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
8
Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

21:00
"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

21:20
14
José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

21:40
1
Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

18:40
2
"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

20:40
1
Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

20:20
Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

19:42
Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM Interview

Door timing minder problemen op stage dan Club Brugge voor KVM

18:50
Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

18:20
Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

16:30
6
Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen

19:00
6
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

17:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors Erwin Wille Erwin Wille over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" franchi franchi over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" RememberLierse RememberLierse over Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient) franchi franchi over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair OH boy OH boy over José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf André Coenen André Coenen over 'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut Magic Mauves Magic Mauves over Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved