Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Niet alleen Tuur Rommens dreigt Westerlo deze winter te verlaten. Ook Griffin Yow staat plots nadrukkelijk in de belangstelling, waardoor de Kemphanen zich mogen opmaken voor een erg onrustige mercato.

KVC Westerlo zal deze winter Tuur Rommens naar Rangers zien vertrekken, behoudens een grote verrassing. Nu lijkt het erop dat de Kemphanen nog een drukke winter tegemoet gaan.

Want buiten Rommens zijn er nog spelers die interesse opwekken. Zo groeit de binnenlandse belangstelling in Griffin Yow plots. De kans bestaat dat de Amerikaan deze winter al vertrekt.

Binnenlandse topclubs azen op Griffin Yow

KAA Gent en Union SG lieten hun oog al vallen op de flankaanvaller van Westerlo. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri voegt Club Brugge zich nu bij het lijstje van geïnteresseerde clubs.

Het contract van Yow loopt eind juni af en dus bekijkt blauw-zwart de mogelijkheid om hem deze zomer gratis over te nemen. Voor Westerlo lijkt deze transferperiode de laatste kans te zijn om te cashen op Yow.



De Amerikaan zou zelf ook liever deze winter al vertrekken uit de Kempen. Het blijft een dossier om in de gaten te houden. Zouden Gent, Union of Club ook toehappen als hij deze winter weg moet?