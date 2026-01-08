Ook Genk profiteert mee: voor dit bedrag verhuist Tuur Rommens naar Rangers

De interesse van Rangers in Tuur Rommens werd al langer gefluisterd, maar krijgt nu ook concreet vorm. De Schotse topclub en Westerlo hebben donderdag een akkoord bereikt over een transfer van de 22-jarige linksback. De overgang zit in de afrondende fase, weet GvA.

Rangers legde een bod van om en bij de 3,5 miljoen euro op tafel en dat werd in de Kempen aanvaard. Rommens, dit seizoen goed voor vijftien wedstrijden bij Westerlo, staat zo voor een mooie stap hogerop richting het mythische Ibrox.

De link tussen beide clubs is bovendien snel gemaakt. Westerlo-coach Issame Charaï was in de eerste helft van 2025 nog assistent bij Rangers onder Philippe Clement, wat de Schotse interesse alleen maar vergrootte.

Westerlo verblijft momenteel op winterstage in het Turkse Antalya. Rommens was daar aanvankelijk gewoon actief op training, maar nadat het akkoord donderdag werd bereikt, verscheen hij ’s namiddags niet meer op het oefenveld.

De medische tests en het afronden van de laatste contractuele details resten nu nog. Als die vlot verlopen, kan de transfer snel officieel worden gemaakt.

Voor Westerlo betekent de deal ook financieel een opsteker, al gaat niet het volledige bedrag naar de club. KRC Genk, de ex- en opleidingsclub van Rommens, heeft namelijk recht op 30 procent van de transfersom.