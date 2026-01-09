Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

David Bates heeft na 455 dagen afwezigheid opnieuw gespeeld voor Standard. De Schotse verdediger maakte zijn rentree tijdens de oefenwedstrijd in Portugal, die tegen Hertha Berlijn werd gewonnen.

Vincent Euvrard ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De ziekenboeg bij Standard Luik loopt langzaam leeg en de terugkeer van spelers volgt elkaar op in rap tempo. Een situatie die de algemene sfeer in de groep positief kan veranderen.

455 dagen zonder spelen

Het is in Portugal, tegen Hertha Berlijn in een vriendschappelijke wedstrijd, dat David Bates zijn rentree maakte. De 29-jarige centrale verdediger had sinds oktober 2024 niet meer op het veld gestaan. Na 455 dagen afwezigheid speelde hij zijn eerste minuten terug en droeg hij bij zijn entree meteen de aanvoerdersband.

Quel plaisir. David is back. 🤩🏴 pic.twitter.com/GPhs73owvk

— Standard de Liège (@Standard_RSCL) January 9, 2026

Standard had ongeveer 500.000 euro geïnvesteerd om hem uit Mechelen te halen in de zomer van 2024. Helaas hebben blessures hem tot nu toe slechts negen (korte) wedstrijden laten spelen. Een zware domper op de feestvreugd.

Standard wint oefenwedstrijd, met dank aan David Bates

De wedstrijd was tot het einde toe spannend tussen de twee teams. Léandre Kuavita zorgde ervoor dat Standard de zege binnensleepte in de 89e minuut van de wedstrijd. Een rentree die gelijk staat aan een overwinning voor de verdediger.

Bates moet echter een speciaal plan volgen om elke terugval te voorkomen. Hij zou nog niet meteen in officiële wedstrijden moeten starten. Zijn lichaam moet wennen aan de eisen van het hoogste niveau na zo'n lange periode van rust.

