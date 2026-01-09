Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans beleeft opnieuw een seizoen van hoog niveau bij Aston Villa. Opnieuw heeft Saudi-Arabië aangeklopt.

Afgelopen zomer toonde de Saudi Pro League al concrete interesse in Youri Tielemans. De Rode Duivel kwam toen uit een van de beste seizoenen uit zijn carrière en had ook binnen de nationale ploeg een andere status verworven.

Destijds werd vooral Al-Ittihad genoemd als voornaamste kandidaat. Ondanks de financiële noden van Aston Villa koos Tielemans er echter voor om niet het voorbeeld te volgen van Yannick Carrasco, Koen Casteels, Anthony Moris en Matteo Dams richting Saudi-Arabië.

Op zijn plaats in de Premier League

Sindsdien blijft de ex-speler van Leicester City op hoog niveau presteren, met opnieuw een bijzonder sterke eerste seizoenshelft. Aan de zijde van Amadou Onana en Boubacar Kamara is Tielemans de baas op het middenveld en speelt hij een grote rol in de podiumplaats van zijn ploeg.

Volgens Sacha Tavolieri werd de middenvelder recent opnieuw benaderd door een Saudische club (de naam is niet bekend) met het oog op een wintertransfer.

Zijn antwoord was hetzelfde als eerder: een avontuur in de Saudi Pro League is momenteel geen optie. Volgende zomer gaat Tielemans wel zijn laatste contractjaar in bij Aston Villa.



