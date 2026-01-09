Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Charli Spoden maakt deel uit van de jonge garde spelers van Standard die naar Portugal zijn afgereisd voor de stage van Standard de Liège. Hij heeft een interview gegeven over de unieke ervaring die hij krijgt.

Er werd aan hem gevraagd wie zijn voorbeeld is. Hij antwoordde zonder te aarzelen: "Dat is Pedri. Het is een bron van inspiratie, met zijn technische spel voelt hij zich erg op zijn gemak. Het is de speler waar iedereen van houdt, het is een voorbeeld voor mij."

Pedri, Marseille, Barcelona

Wat betreft zijn favoriete clubs buiten Standard om, noemde de in Malmedy geboren speler twee clubs: "Ik vind Marseille leuk met de sfeer en alles. Het lijkt een beetje op Standard en Barcelona qua spel", klonk het bij Circus Daily.

Charli Spoden klimt vrij snel de rangen op. Hoe ervaart hij dat? "Elke keer dat ik speel, of het nu met de U18, U23 of de profs is, probeer ik tegen mezelf te zeggen dat ik gewoon voetbal om plezier te hebben. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te spelen, daar ben ik het beste in."

Het grote verschil tussen professioneel voetbal en jeugdteams

Het verschil in niveau tussen professioneel voetbal en jeugdteams is duidelijk. Maar wat is dan het grote verschil? "Het is de zelfdiscipline die elke speler heeft. Alle spelers werken harder. Je ziet dat ze allemaal hebben gewerkt om te komen waar ze vandaag zijn. Op het veld zou ik zeggen: het spelinzicht. Met één aanraking weten ze het spel te veranderen."



Op 17-jarige leeftijd is Charli Spoden nog geen basisspeler in de A-ploeg van Standard. Vroege doorbraken zoals die van Lamine Yamal of Nathan De Cat imponeren hem: "Ik zeg chapeau. Om hier te komen trainen is het al moeilijk, dus ik kan me voorstellen dat spelen op het hoogste niveau echt ingewikkeld moet zijn. Ik zal alles doen wat ik kan om dat te bereiken. Zij zitten er al bij, maar ieder heeft zijn eigen parcours, zou ik zeggen."