Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Charli Spoden maakt deel uit van de jonge garde spelers van Standard die naar Portugal zijn afgereisd voor de stage van Standard de Liège. Hij heeft een interview gegeven over de unieke ervaring die hij krijgt.

Er werd aan hem gevraagd wie zijn voorbeeld is. Hij antwoordde zonder te aarzelen: "Dat is Pedri. Het is een bron van inspiratie, met zijn technische spel voelt hij zich erg op zijn gemak. Het is de speler waar iedereen van houdt, het is een voorbeeld voor mij."

Pedri, Marseille, Barcelona

Wat betreft zijn favoriete clubs buiten Standard om, noemde de in Malmedy geboren speler twee clubs: "Ik vind Marseille leuk met de sfeer en alles. Het lijkt een beetje op Standard en Barcelona qua spel", klonk het bij Circus Daily.

Charli Spoden klimt vrij snel de rangen op. Hoe ervaart hij dat? "Elke keer dat ik speel, of het nu met de U18, U23 of de profs is, probeer ik tegen mezelf te zeggen dat ik gewoon voetbal om plezier te hebben. Ik probeer zo ontspannen mogelijk te spelen, daar ben ik het beste in."

Het grote verschil tussen professioneel voetbal en jeugdteams

Het verschil in niveau tussen professioneel voetbal en jeugdteams is duidelijk. Maar wat is dan het grote verschil? "Het is de zelfdiscipline die elke speler heeft. Alle spelers werken harder. Je ziet dat ze allemaal hebben gewerkt om te komen waar ze vandaag zijn. Op het veld zou ik zeggen: het spelinzicht. Met één aanraking weten ze het spel te veranderen."


Op 17-jarige leeftijd is Charli Spoden nog geen basisspeler in de A-ploeg van Standard. Vroege doorbraken zoals die van Lamine Yamal of Nathan De Cat imponeren hem: "Ik zeg chapeau. Om hier te komen trainen is het al moeilijk, dus ik kan me voorstellen dat spelen op het hoogste niveau echt ingewikkeld moet zijn. Ik zal alles doen wat ik kan om dat te bereiken. Zij zitten er al bij, maar ieder heeft zijn eigen parcours, zou ik zeggen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent

Meer nieuws

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

12:40
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
8
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
11
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
1
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20
Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

21:00
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
8
Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

Anderlecht heeft een groot probleem: Besnik Hasi is duidelijk na nederlaag

18:20
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

Het - nu nog - verborgen pareltje van KAA Gent: oorlogsvluchteling en opportuniteit die grote indruk maakt

18:40
2
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00
"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

21:20
14
Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over 📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge Wesl Wesl over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair Sv1978 Sv1978 over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Swakke25 Swakke25 over Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem jawaddedadde jawaddedadde over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet TatstOn TatstOn over 'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut cartman_96 cartman_96 over Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..." cartman_96 cartman_96 over Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht franchi franchi over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved