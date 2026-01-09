📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

Ronny Deila zit momenteel zonder club. Dat weerhield hem er echter niet van om opnieuw het pad van Club Brugge te kruisen.

Sinds zijn C4 bij Club Brugge (die Nicky Hayen de kans gaf om zich te tonen als hoofdcoach) heeft Ronny Deila geen erg succesvolle passages meer gekend. Zo zat hij bij Al-Wahda amper 11 wedstrijden op de bank.

In oktober vorig jaar werd hij na tien maanden in de MLS ontslagen bij Atlanta. Sindsdien is hij nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging, al gebruikt hij deze periode ook om wat vakantie te nemen.

Een klein toeval van het lot

Deze week verblijft hij in Marbella, waar Club Brugge momenteel op stage is. Hij liet de kans niet liggen om zijn voormalige spelers te bezoeken. Gisteren zat hij op de tribune tijdens de oefenwedstrijd tegen Sturm Graz.

Terwijl blauw-zwart de punten deelde (2-2), werd de Noorse trainer met een brede glimlach gespot terwijl hij stond te praten met Jorne Spileers, Hugo Vetlesen en Hans Vanaken.





Sinds zijn vertrek is er veel veranderd: Hayen leidde Club naar de landstitel en zit nu op de bank bij Genk. En na de opvolger van Deila bij Standard te hebben vervangen, doet Ivan Leko nu hetzelfde bij Club.