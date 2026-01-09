📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5855

Ronny Deila zit momenteel zonder club. Dat weerhield hem er echter niet van om opnieuw het pad van Club Brugge te kruisen.

Sinds zijn C4 bij Club Brugge (die Nicky Hayen de kans gaf om zich te tonen als hoofdcoach) heeft Ronny Deila geen erg succesvolle passages meer gekend. Zo zat hij bij Al-Wahda amper 11 wedstrijden op de bank.

In oktober vorig jaar werd hij na tien maanden in de MLS ontslagen bij Atlanta. Sindsdien is hij nog steeds op zoek naar een nieuwe uitdaging, al gebruikt hij deze periode ook om wat vakantie te nemen.

Een klein toeval van het lot

Deze week verblijft hij in Marbella, waar Club Brugge momenteel op stage is. Hij liet de kans niet liggen om zijn voormalige spelers te bezoeken. Gisteren zat hij op de tribune tijdens de oefenwedstrijd tegen Sturm Graz.

Terwijl blauw-zwart de punten deelde (2-2), werd de Noorse trainer met een brede glimlach gespot terwijl hij stond te praten met Jorne Spileers, Hugo Vetlesen en Hans Vanaken.

Sinds zijn vertrek is er veel veranderd: Hayen leidde Club naar de landstitel en zit nu op de bank bij Genk. En na de opvolger van Deila bij Standard te hebben vervangen, doet Ivan Leko nu hetzelfde bij Club.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge

Meer nieuws

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Diouf - Belghali - Fofana - Gandelman - Bourgault

12:40
16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

16-jarige krijgt eerste kans bij Club Brugge, dat hem voor de neus van Bayern wegsnoepte

08:00
Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

Christos Tzolis analyseert zelf wie zijn grootste concurrenten zijn voor de Gouden Schoen

08:20
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
1
Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

Zware tegenslag voor Rode Duivel: Bayern München haakt af voor transfer

11:20
Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

Tom Saintfiet, de "globetrotter" die droomt van meer belangstelling in België (en ook verdient)

11:40
3
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00
Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

09:37
8
Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair

10:00
11
🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

🎥 Diego Simeone en Vinicius Jr. zwaar in de clinch: "Hij gaat je ontslaan"

10:30
'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut

09:00
2
Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

Standard sprak met Ligue 1-speler met het oog op een mogelijke uitleenbeurt deze winter

08:40
Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

Anderlecht kijkt naar (te dure) Charleroi-doelman, maar heeft nog drie namen uit België in het vizier

07:20
Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

Ex-Rode Duivel schreeuwend van het veld gedragen: ziet er niet goed uit

07:40
Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

Uitspraken assistent kwamen hard aan bij Essevee-trainer Sven Vandenbroeck: "Dit klopt niet"

07:00
1
Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

Na tien maanden blessureleed eindelijk debuut gemaakt in JPL: "Genoten van het publiek"

06:30
RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

RSC Anderlecht wil shoppen in eigen land: doelmannen van deze drie JPL-clubs op de radar

06:00
1
Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

Radja Nainggolan gaat zijn transfer krijgen: "Stijnen en Radja? Dat gaat vuurwerk opleveren"

23:00
IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

IJzersterke Courtois helpt Real Madrid aan finale Supercup... alweer tegen Barcelona

22:20
Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

Moet Club Brugge dit seizoen kampioen spelen? Ivan Leko komt met duidelijk antwoord

17:40
Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

Hoe zit het met de bekermatchen van volgende week? Werpt winterweer ook roet in het eten?

21:00
Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

Pocognoli onder druk? Ex-Union-coach reageert op mindere resultaten bij Monaco

22:00
"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

"Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt"

21:20
14
"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

"Een verhaal als een moderne voetbalroman" - Wie is Djeidi Gamassa, die op de radar van Club Brugge staat?

20:40
1
Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

Van droom naar nachtmerrie voor Ardon Jashari: ex-Club Brugge-middenvelder blikt terug

20:20
José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

José Mourinho woedend en zijn spelers kennen meteen ook hun straf

21:40
1
Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

Dante Vanzeir legt in detail uit waarom hij voor Cercle Brugge koos, ondanks andere concrete interesse

20:00
8
'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'

19:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LordJozef LordJozef over 📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge Wesl Wesl over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair Sv1978 Sv1978 over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Swakke25 Swakke25 over Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem jawaddedadde jawaddedadde over Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet TatstOn TatstOn over 'De man van 10 miljoen' kost zijn ploeg stuntzege: Anderlecht-flop mist penalty in 99ste minuut cartman_96 cartman_96 over Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..." cartman_96 cartman_96 over Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors UI 96 TOXIC GROUP UI 96 TOXIC GROUP over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht franchi franchi over "Christian Burgess verdient de Gouden Schoen" "Dat is het eerste goeie dat hij over mij zegt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved