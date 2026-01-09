Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

KV Kortrijk heeft er een deugddoende winterstage opzitten onder de Spaanse zon. Op de laatste dag werd nog een oefenwedstrijd gespeeld en daarna kon de selectie opnieuw koers zetten richting België. De doelen voor 2026 zijn duidelijk.

KV Kortrijk begon 2025 met een bittere strijd tegen degradatie, die nipt werd verloren. In de Challenger Pro League zijn ze daarentegen aan een prima jaargang bezig tot dusver, met een tweede plaats met Nieuwjaar tot gevolg.

In 2026 is de missie dan ook meteen opnieuw rechtstreekse promotie afdwingen richting Jupiler Pro League. Op de laatste dag van de stage was er nog een oefenwedstrijd tegen Yverdon, die met 0-1 verloren werd.

KVK verliest de oefenmatch met het kleinste verschil.



Dit is ook het einde van onze winterstage in Spanje. 🇪🇸

Opvallend: KV Kortrijk ging normaal gezien spelen tegen Dender ... en speelde nu tegen Yverdon. Beerschot deed dan weer het tegenovergestelde. Een opvallende wissel die op die manier gebeurd is op vrijdag.

"De sfeer zit nog altijd heel goed. Die was al goed, dus we hadden daarvoor eigenlijk geen stage of teambuilding nodig. We zijn een heel nieuwe ploeg samengesteld, dus dat was niet zo evident om te doen wat we gedaan hebben."





"We kunnen niet anders dan tevreden zijn over wat de gasten hebben neergezet", aldus Michiel Jonckheere tegen de kanalen van KV Kortrijk. "Het gemeenschappelijke doel is ook voor de spelers duidelijk."