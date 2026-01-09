Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Niet enkel de ploegen uit de Jupiler Pro League zijn momenteel op winterstage, ook flink wat teams uit de Challenger Pro League hebben de koers naar de zon gezet. En daar horen uiteraard ook oefenwedstrijden bij. Al levert dat soms rare dingen op.

Zowel KV Kortrijk als Beerschot willen in 2026 een gooi doen naar de topplaatsen in de Challenger Pro League om zo rechtstreekse promotie af te dwingen. Voorlopig staat Kortrijk er als nummer twee beter voor dan Beerschot als nummer drie.

Ook via de play-offs kan eventueel nog promotie worden afgedwongen. Een finaal duel tegen het nummer 16 uit de eerste klasse - Dender op dit moment - behoort dan ook nog tot de mogelijkheden. Beerschot heeft alvast een keertje geoefend tegen de Oost-Vlamingen.

En met succes, want er werd met 1-2 gewonnen van Dender. Dender was op het uur nochtans op voorsprong gekomen, maar dankzij een mooie vrije trap van Dagba en een goal van Uzun in het slot werd de situatie nog omgevormd.

Wissel met Kortrijk

Een hoopgevende overwinning voor De Mannekes, al had het ook helemaal anders kunnen uitdraaien. Eerst stond het duel tegen Dender zelfs niet eens op de planning, want normaal gezien zou gespeeld worden tegen Yverdon.

Opvallend: KV Kortrijk ging normaal gezien spelen tegen Dender ... en speelde nu tegen Yverdon. Een opvallende wissel die op die manier gebeurd is op vrijdag. Praktische problemen zullen aan de basis gelegen hebben.

