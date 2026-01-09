Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Zondag wordt de Gouden Schoen uitgereikt, maar opvallend genoeg levert landskampioen Union SG geen uitgesproken kanshebber. Dat roept vragen op, al ziet David Hubert daar een duidelijke verklaring voor.

De Gouden Schoen wordt zondagavond uitgereikt en Christos Tzolis lijkt de grote favoriet te zijn. Achter hem zal er ook veel gestemd worden op Hans Vanaken. Van landskampioen Union SG zijn er geen echte favorieten.

Het is opvallend dat de regerende kampioen geen favoriet levert. "Als je kampioen bent geworden én op de eerste plaats staat, plus drie spelers bovenaan de topschutterslijst hebt staan... En we hadden ook vorig jaar een paar bepalende spelers in de kern. Dan zou je verwachten dat er toch een paar van onze spelers tussen staan", zegt David Hubert bij Het Laatste Nieuws.

Waarom Union geen Gouden Schoen-kandidaat heeft

Bij de Brusselaars staat het geheel centraal, dat is ook wat hen de voorbije jaren zoveel succes bezorgde. Uitblinkers zoals Franjo Ivanovic of Charles Vanhoutte deden het heel goed, maar zijn vertrokken in de zomer.

"Voetbal is een ploegsport, en Union is een hecht team. Ik denk dat het nadeel van Union is dat er veel spelers punten van mekaar gaan afsnoepen. En er is ook veel verloop geweest deze zomer."



"Dat is enerzijds een grote kwaliteit, maar in het kader van individuele prijzen is dat een nadeel. Je mag het aan iedereen vragen: liever nog een titel of nog eens Champions League, óf een Gouden Schoen? De keuze zal snel gemaakt zijn", aldus Hubert.