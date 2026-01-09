Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Na meer dan zes jaar en 261 wedstrijden komt er een einde aan het Genk-verhaal van Patrik Hrosovsky. De Slovaakse middenvelder nam zichtbaar geëmotioneerd afscheid van zijn ploegmaats en daar deelde Genk nu de beelden van.

Patrik Hrosovsky verlaat Racing Genk en trekt naar Viktoria Plzen. De 33-jarige Slovaak gaat opnieuw bij zijn ex-club aan de slag. De transfer is sinds vrijdagnamiddag ook officieel geworden. De Limburgers vangen nog een (klein) bedrag voor hun middenvelder.

Op donderdag nam Hrosovsky afscheid van zijn ploegmaats bij Racing Genk. Hij sprak de spelers toe en daar deelde de club op vrijdag beelden van. "Het woord is aan mij, omdat ik beslist heb de club te verlaten", maakte Hrosovsky meteen duidelijk.

Hrosovsky spreekt spelersgroep toe bij afscheid

"Ik heb de kans gekregen om terug te keren naar mijn ex-club. De beslissing is gemaakt. Ik heb er gemengde gevoelens bij en het is niet makkelijk om de juiste woorden te vinden", gaat hij verder. Nadien volgde een dankwoord.

"Ik wil jullie allemaal graag bedanken. De spelers, de trainers, de medische staf, die me gesteund en geholpen hebben. Ook Dimi en het teammanagement wil ik bedanken. Zij hebben mij vanaf het begin altijd goed geholpen. Het was een grote eer voor mij om de kleedkamer en het veld te delen met jullie allemaal. Ik zal voor de rest van mijn leven heel mooie herinneringen hebben", zegt Hrosovsky.

"Ik wens jullie het allerbeste voor de toekomst. We zijn een sterke groep en hebben al getoond dat we kwaliteiten hebben. Jullie moeten echt goed blijven samenwerken als één groep. Als jullie in elkaar blijven geloven en hard blijven werken, geloof ik dat jullie dit seizoen nog veel kunnen bereiken, maar ook in de toekomst. Fingers crossed en veel succes", besluit de middenvelder.



