De kassa rinkelt in Limburg: dit bedrag vangt KRC Genk voor Hrosovsky
Foto: © photonews

Na jaren van trouwe dienst komt er stilaan een einde aan het hoofdstuk-Hrosovsky in Genk. De Slovaakse middenvelder staat op het punt zijn transfer af te ronden, waarbij ook Racing Genk nog financieel profiteert.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar op donderdag werd het (nog niet officieel) bevestigd. Patrik Hrosovsky neemt na 261 wedstrijden afscheid van Racing Genk.

Op de winterstage sprak hij de spelerskern toe met een afscheidsspeech. Nadien gaf hij bij DAZN een interview over zijn vertrek bij de club. Donderdag gaat hij zijn toekomstige club opzoeken.

Hrosovsky zal de overstap maken naar Viktoria Plzen, zijn ex-club. De Tjechische club is momenteel op winterstage in Benidorm, waar de middenvelder vrijdag op het oefenveld wordt verwacht.

Hrosovsky rondt terugkeer af, Genk vangt nog zeker een miljoen euro

Hij had al een akkoord voor volgende zomer maar vertrekt dus vroeger. Het contract van de Slovaak loopt aan het einde van dit seizoen af bij Genk, maar omdat hij in de winter vertrekt mogen de Limburgers nog op een (kleine) transfersom rekenen. 

Volgens Het Laatste Nieuws zal Racing Genk nog 1 miljoen euro ontvangen voor Hrosovsky. Als bepaalde bonussen worden behaald kan dat bedrag nog oplopen tot 1,5 miljoen euro.

