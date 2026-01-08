Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

Patrik Hrosovsky nam al emotioneel afscheid van zijn ploegmaats bij Genk en blikte openhartig terug op een periode die zijn carrière én leven mee bepaalde.

Patrik Hrosovsky zal niet lang meer bij Racing Genk voetballen. Hij is momenteel nog mee op stage met de Limburgers, maar zijn transfer naar Viktoria Plzen komt eraan. Het is nog wachten op de laatste handtekeningen.

De 33-jarige Slovaak was een betrouwbare speler bij Genk waar elke coach steeds op kon rekenen. Donderdag nam hij afscheid van de spelersgroep, die hij toesprak. Nadien kreeg hij heel wat applaus.

In een interview met DAZN sprak Hrosovsky over zijn afscheid. "Ik heb emengde gevoelens vandaag omdat het een groot deel van mijn leven is geweest dat zich in Genk, in België, heeft afgespeeld. Het is een heel emotionele dag voor mij", opent de middenvelder.

Hrosovsky neemt met gemengde gevoelens afscheid van Genk

"Ik heb nog wat tijd nodig om het te laten bezinken", gaat Hrosovsky verder. "Dit zal voor altijd een heel belangrijk deel van mijn leven blijven, omdat ik me ook de mooie relaties zal herinneren."

Hij speelde in totaal maar liefst 261 wedstrijden voor Racing Genk. Daarmee komt hij op de vierde plaats te staan in het lijstje van meeste matchen voor de club. "Het is voor mij persoonlijk een grote prestatie. Ik zag dat ik nummer één niet zou halen. Dat is de reden dat ik op het laatste moment nog van gedachten had kunnen veranderen. (lacht) Ik maak maar een grapje."



Lees ook... Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats›

"Het is een grote prestatie voor mij, zeker hier, omdat het een club is waar veel jonge spelers de kans krijgen om te groeien. Ik ben iets ouders dan de rest van het team maar ik ben trots op dit moment, dat is zeker. Een deel van mijn hart zal altijd blauw blijven", aldus Hrosovsky.