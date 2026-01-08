Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen

Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2048

Patrik Hrosovsky nam al emotioneel afscheid van zijn ploegmaats bij Genk en blikte openhartig terug op een periode die zijn carrière én leven mee bepaalde.

Patrik Hrosovsky zal niet lang meer bij Racing Genk voetballen. Hij is momenteel nog mee op stage met de Limburgers, maar zijn transfer naar Viktoria Plzen komt eraan. Het is nog wachten op de laatste handtekeningen. 

De 33-jarige Slovaak was een betrouwbare speler bij Genk waar elke coach steeds op kon rekenen. Donderdag nam hij afscheid van de spelersgroep, die hij toesprak. Nadien kreeg hij heel wat applaus.

In een interview met DAZN sprak Hrosovsky over zijn afscheid. "Ik heb emengde gevoelens vandaag omdat het een groot deel van mijn leven is geweest dat zich in Genk, in België, heeft afgespeeld.  Het is een heel emotionele dag voor mij", opent de middenvelder.

Hrosovsky neemt met gemengde gevoelens afscheid van Genk

"Ik heb nog wat tijd nodig om het te laten bezinken", gaat Hrosovsky verder. "Dit zal voor altijd een heel belangrijk deel van mijn leven blijven, omdat ik me ook de mooie relaties zal herinneren."

Hij speelde in totaal maar liefst 261 wedstrijden voor Racing Genk. Daarmee komt hij op de vierde plaats te staan in het lijstje van meeste matchen voor de club. "Het is voor mij persoonlijk een grote prestatie. Ik zag dat ik nummer één niet zou halen. Dat is de reden dat ik op het laatste moment nog van gedachten had kunnen veranderen. (lacht) Ik maak maar een grapje."

Lees ook... Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

"Het is een grote prestatie voor mij, zeker hier, omdat het een club is waar veel jonge spelers de kans krijgen om te groeien. Ik ben iets ouders dan de rest van het team maar ik ben trots op dit moment, dat is zeker. Een deel van mijn hart zal altijd blauw blijven", aldus Hrosovsky.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Patrik Hrosovský

Meer nieuws

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

13:30
1
Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

Persoonlijk akkoord maar Anderlecht laat floptransfer nog niet vertrekken: dit is de reden

17:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/01: Gandelman - El Ouahdi - Balov - Kikkenborg

16:30
Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion'

16:30
1
Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit

16:15
6
Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

Een kans om te grijpen? Belg met verleden bij Club en Standard biedt zich aan

16:00
Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen

10:30
2
Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

Alweer weg bij Napoli? Italiaanse media verrassen met opvallend nieuws over Kevin De Bruyne

15:30
Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

Niet op de juiste plek bij KV Kortrijk: "Hij hoort in de Jupiler Pro League thuis"

15:15
Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

Anderlecht verliest één van zijn grootste talenten: beslissing is gemaakt

14:40
'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

'Rangers dient miljoenenbod in voor sterkhouder van Westerlo'

14:00
Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

Duidelijkheid over amateurvoetbal dit weekend: Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing

14:20
Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

Onverwachte pion duikt op tijdens winterstage van KAA Gent

13:15
1
Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

Anderlecht-coach Hasi bijzonder scherp voor eigen spelers: "Geen sportieve meerwaarde"

13:00
Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa"

11:20
77
"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

"Ik vecht om te overleven": Lamisha Musonda (ex-Anderlecht en Mechelen) deelt verontrustend bericht

12:40
De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht

12:00
2
Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

Twee legendes van Manchester United (Noor en Nederlander) in de running voor managerpositie

12:20
Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

Standard-aanvaller komt terug op 'onrespectvolle uitspraken' over tegenstander: "Toen ze dan begonnen zingen"

11:00
Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

Van 'weg moeten' naar onmisbaar: hoe deze onverwachte speler Anderlecht stabiliseert

11:40
Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

Analist ziet de reden waarom Jelle Vossen nauwelijks van de bank komt bij Essevee

10:15
1
'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

'Engelse clubs strijden voor speler van OH Leuven'

09:15
Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

Familie getekend door deel Anderlecht-fans: "Hij kreeg doodsbedreigingen, ik zal het hen altijd verwijten"

10:00
Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

Afscheid van een vertrouwd gezicht: na trainerswissels volgt nieuwe beslissing bij Racing Genk

23:00
Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?"

09:30
2
Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief"

09:00
6
"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

"Weet niet of ik dat wel mag zeggen": Contractverlenging bij Cercle Brugge

08:10
Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

Olivier Renard blijft scouten: Anderlecht op jacht naar een grote Bulgaarse belofte

08:40
1
Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

Openhartige Jelle Vossen zwaar ongelukkig: "Ik vraag me af waar ik mee bezig ben"

07:40
8
Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

Union probeerde afgelopen zomer een Bruggeling aan te trekken: "Er is contact geweest, maar..."

08:20
1
Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

Van diep rood naar hoopgevend: KV Mechelen beperkt verlies fors

07:20
1
"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

"Ik wou terug naar Anderlecht" - Voormalige lieveling van paars-wit geeft toe

08:00
1
Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

Zelfs niet op de bank in een oefenduel: 'Anderlecht vindt oplossing voor floptransfer'

07:00
🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

🎥 Jérémy Doku toont zich belangrijk bij Manchester City, voormalige Union-speler zorgt voor domper

06:30
Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker

22:30
6
Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

Rik De Mil heeft héél duidelijk doel bij KAA Gent en dat zullen de fans graag horen

22:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Don Doumbia Don Doumbia over Hoe moet het verder met Tribune 4? CEO van Beerschot legt het uit Artevelde Artevelde over Middenvelder vertrekt plots op stage: 'KAA Gent neemt afscheid van basispion' roeienongt roeienongt over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Joe Joe over Anderlecht verliest nu ook oefenmatch tegen Zwitsers: paars-wit pas in laatste halfuur echt wakker Demogorgon Demogorgon over Degoutant! Nederlandse journaliste rakelt verhaal op over topvoetballer: "En toen was ik positief" trivece trivece over Opmerkelijke reactie Nainggolan voor hele saga met Patro Eisden: "Naar zo'n ploeg die anti-voetbal speelt?" Dirk ie Dirk ie over Gesprekken aan de gang: Zakaria El Ouahdi moet andere ex-Genkie gaan vervangen FCB vo altijd FCB vo altijd over Patrik Hrosovsky vertrekt na 261 wedstrijden bij Genk: dit heeft hij erover te zeggen franchi franchi over De Clasico vindt pas over drie weken plaats, en toch: Standard zet de toon voor match tegen Anderlecht Impala Impala over Een winterse domper: Antwerp grijpt naast terugkeer van kampioenenmaker Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved