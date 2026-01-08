Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats

Transfer komt eraan: belangrijke Genk-speler neemt afscheid van ploegmaats
Foto: © photonews
KRC Genk neemt deze winter afscheid van een belangrijke speler. Patrik Hrosovsky zal (behoudens een enorme verrassing) snel naar Viktoria Plzen vertrekken. 

Deze winter kwam Viktoria Plzen weer bij Racing Genk aankloppen voor Patrik Hrosovsky. Al snel maakte de middenvelder duidelijk aan zijn club dat hij deze kans graag zou willen grijpen.

De Limburgers hebben geluisterd en werkten mee aan een transfer. Het Belang van Limburg meldt donderdag dat de deal principieel in orde is. Enkel de laatste handtekeningen ontbreken nog voor alles officieel kan gemaakt worden.

Afscheid na 261 matchen: Hrosovsky klaar voor nieuwe stap

Zijn contract loopt aan het einde van het seizoen in de Cegeka Arena af. Viktoria Plzen wou Hrosovsky graag nu al overnemen en dus kan Genk nog rekenen op een transfersom.

Donderdagochtend trainde hij met de groep mee, maar nadien nam hij afscheid. De Slovaak sprak zijn ploegmaats toe die hem nadien trakteerden op luid applaus. Hrosovsky was sinds augustus 2019 actief bij Genk, maar aan zijn avontuur komt nu dus een einde.


De middenvelder won de Beker van België met Racing Genk. In totaal droeg hij het blauw-witte shirt 261 keer, terwijl hij goed was voor 21 doelpunten en 21 assists. HBvL schrijft nog dat het de bedoeling is dat de 33-jarige Slovaak op vrijdag al traint met Viktoria Plzen in Benidorm. De club is daar op winterstage.

Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Patrik Hrosovský

