De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De stage van KAA Gent heeft Rik De Mil opnieuw heel wat informatie opgeleverd. Maar ook vooraf werd al heel wat duidelijk, onder meer door de mensen die niet meegingen op stage. Eentje daarvan lijkt echt wel te mogen vertrekken bij De Buffalo's.

In de dertigkoppige selectie van Rik De Mil die naar Spanje trok ontbraken een aantal grote namen. Daarbij viel uiteraard Dante Vanzeir op - hij is ondertussen naar Cercle Brugge getrokken en heeft daardoor een nieuwe uitdaging gevonden.

Franck Surdez niet mee op winterstage met KAA Gent: reden is bekend

Dat de geblesseerde Matisse Samoise thuis verder mag revalideren? Dat was ook logisch. Maar verder mochten ook Franck Surdez, Stefan Mitrovic, Bram Lagae en Tom Vandenberghe niet mee naar de Spaanse zon.

Vooral de afwezigheid van Surdez sprong in het oog. De 23-jarige Zwitser kon zijn hoge verwachtingen nooit helemaal waarmaken en ligt nog vast tot juni 2027. Een wintertransfer lijkt zich echter te gaan opdringen, zo blijkt.

Rik De Mil schrijft Franck Surdez niet af, maar ...

Rik De Mil kreeg ook wat vragen over onder meer Surdez, met wie hij onlangs een gesprek had. Uit dat gesprek is gebleken dat het wel eens einde verhaal zou kunnen gaan worden voor de Zwitser in de Planet Group Arena.



“Ik schrijf Franck niet af, maar we hadden hier spelers nodig die met hun hoofd bij AA Gent vertoeven. En dat bleek na mijn gesprek met Franck niet meer het geval", aldus Rik De Mil zeer duidelijk vanop stage in een interview aan Het Belang van Limburg.