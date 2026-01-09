Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard de Liège wil er in 2026 opnieuw helemaal staan. Ondanks een moeilijk 2025 staan ze voorlopig nog steeds helemaal tussen de mensen. Met 27 punten staan ze zelfs in de top-6 voorlopig. Wat brengt de toekomst?

Of Standard de Liège dit seizoen zal kunnen meespelen om de top-6? Dat is nog koffiedik kijken. Na twintig speeldagen doen ze wel volop mee en staan ze (gedeeld) zesde. Nog tien moeilijke wedstrijden volhouden en dan dromen van Europees voetbal?

Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er iets zou moeten en gaan veranderen bij de Rouches, die heel lastige jaren achter de rug hebben. In het nieuwe jaar willen ze zich nog eens gaan versterken om de doelen te behalen.

Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke versterking uit de Premier League, want Standard is op zoek naar een linksachter en heeft daarbij verschillende namen op de shortlist gezet. Naast Eric Bocat en Justin Bourgault wordt daarbij nu een nieuwe piste geopperd.

Speler Sunderland op de shortlist van Standard de Liège

Dat is die van Arthur Masuaka, een speler van Sunderland. Dat is toch alvast wat transfergoeroe Sacha Tavolieri laat weten via de sociale media. "Op zoek naar een linksback heeft Standard de Congolese speler op een shortlist geplaatst en er worden verdere contacten verwacht om de mogelijkheden voor een transfer deze winter te onderzoeken."

"Masuaku staat open voor het idee… Er zijn in dit stadium nog geen gesprekken met Sunderland", klinkt het bij Tavolieri. De 32-jarige ervaren linksachter zou een prima aanwinst kunnen zijn voor Standard, maar het valt nog af te wachten wat zijn team ervan denkt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Sunderland
Arthur Masuaku

Meer nieuws

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid

21:40
1
Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

Absolute jackpot op komst voor Club Brugge? Tzolis héél duidelijk over transfer

22:30
DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis

21:20
1
Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

Einde van het sprookje voor Saintfiet, Marokko maakt indruk in eigen land

22:00
Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

Club Brugge wilde jeugdproduct Standard: beslissing is gevallen

20:20
Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

Te duur, te vroeg? Ook deze talenten verlieten de Pro League (te) snel

20:40
Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

Als het van de spelers van Club Brugge afhangt, wint hij de Gouden Schoen

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/01: Kaloga - Tielemans - Carrasco - Furo - Diouf - Belghali - Fofana

18:20
De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

De Mil duidelijk over nieuwe vertrekker? "Ik schrijf hem niet af, maar niet met zijn hoofd bij Gent"

20:00
1
Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

19:40
2
Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

Zo volg je de Gouden Schoen deze zondag live

19:20
Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

Kortrijk verliest op stage, maar de plannen voor 2026 zijn kristalhelder

19:10
Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

Nieuwe Erenbjerg op komst? 'JPL-club aast op Deense spits'

18:10
1
Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

Opvallende vaststelling bij de Gouden Schoen: dit werkt tegen de regerende kampioen

19:00
Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

18:00
Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht

18:40
1
Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

Charleroi en Zulte Waregem zitten achter dezelfde verdediger

18:20
Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer

17:20
5
Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM Interview

Sterkhouder Miras spreekt klare taal over kritiek op spel KVM

16:45
3
Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

Rode Duivels halen jackpot binnen: goed nieuws voor het WK

17:40
'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

'Europese topclub denkt aan Yannick Carrasco'

17:00
Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League

15:43
67
OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

OFFICIEEL: KAA Gent ziet middenvelder vertrekken naar Serie A

16:30
2
DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

DONE DEAL: Jeugdproduct Gent, Cercle en Essevee komt terug naar België

16:15
Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

Radja Nainggolan bij Patro Eisden? Stijnen spreekt openlijk over gevoelige onderhandelingen

15:00
2
'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club'

15:30
8
Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

Exclusief: Standard wil doorduwen voor Challenger Pro League-revelatie

12:40
KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

KRC Genk verliest van Hongaarse laagvlieger in oefenpot met 7 doelpunten

14:20
Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

Jeugdproduct Gent plots mee op stage met ... Standard: "Chapeau voor De Cat"

13:45
Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

Hoopgevend richting promotie? Beerschot neemt (na gekke wissel met Kortrijk) de maat van Dender

14:40
1
Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

Club Brugge gaat concurrentie aan met KAA Gent en Union voor JPL-aanvaller

13:30
4
📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

📷 Opvallend gezicht duikt plots op tijdens oefenwedstrijd van Club Brugge

14:00
5
Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

Transfer is helemaal rond: dit zei Hrosovsky tegen de Genkse spelers voor zijn vertrek

13:00
Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

Een half jaar geleden KV Mechelen verlaten en nu wil elke Italiaanse topclub hem

12:00
2
Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

Ivan Leko maakt één zaak héél duidelijk over wintermercato Club Brugge

12:20
3
Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

Hrosovsky blikt terug op wat mooiste moment bij Genk had moeten zijn: "Dat blijft wringen"

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 16/01 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 17/01 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 17/01 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 17/01 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 18/01 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 18/01 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18/01 Standard Standard
STVV STVV 18/01 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Dog3 Dog3 over 'KV Mechelen wil doelman wegplukken bij Challenger Pro League-club' FCB vo altijd FCB vo altijd over Verrassing van formaat: Club Brugge-aanvaller trekt voor minstens 10 miljoen euro naar Premier League SimonsCehEnglebert SimonsCehEnglebert over Terug naar 18 clubs in 1A volgend seizoen: "Play-offs zorgden voor competitiviteit in Europa" Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard mag juichen: speler is terug na méér dan een jaar afwezigheid stephen king stephen king over DONE DEAL: Cercle Brugge haalt nog een parel in huis TatstOn TatstOn over Youri Tielemans zegt nee tegen lucratieve transfer cartman_96 cartman_96 over Opvallende onthulling over Hatenboer: ook binnen spelersgroep niet populair rinus michels rinus michels over Na een moeilijk half seizoen: dit Neerpede-talent zal in 2026 een nieuwe kans krijgen bij Anderlecht .. .. over Hugo Broos wordt aangepakt na opvallende uitspraken: "Ik wil me verontschuldigen bij de Marokkanen" Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem-trainer Vandenbroeck reageert op uitspraken van Jelle Vossen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved