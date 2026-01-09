Ambitieus: 'Standard wil gaan shoppen in ... Premier League'

Standard de Liège wil er in 2026 opnieuw helemaal staan. Ondanks een moeilijk 2025 staan ze voorlopig nog steeds helemaal tussen de mensen. Met 27 punten staan ze zelfs in de top-6 voorlopig. Wat brengt de toekomst?

Of Standard de Liège dit seizoen zal kunnen meespelen om de top-6? Dat is nog koffiedik kijken. Na twintig speeldagen doen ze wel volop mee en staan ze (gedeeld) zesde. Nog tien moeilijke wedstrijden volhouden en dan dromen van Europees voetbal?

Het is al langer dan vandaag duidelijk dat er iets zou moeten en gaan veranderen bij de Rouches, die heel lastige jaren achter de rug hebben. In het nieuwe jaar willen ze zich nog eens gaan versterken om de doelen te behalen.

🚨EXCLUSIF: Le Standard de Liège cible

Arthur Masuaku 🇨🇩



🗣️ En quête d’un latéral gauche, le #RSCL a positionné le Congolais dans une short-list et de nouveaux contacts doivent avoir lieu pour entrevoir la possibilité d’un deal cet hiver. Masuaku est ouvert à l’idée…



🐈‍⬛… pic.twitter.com/H3YDD4OZMc — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 9, 2026

Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke versterking uit de Premier League, want Standard is op zoek naar een linksachter en heeft daarbij verschillende namen op de shortlist gezet. Naast Eric Bocat en Justin Bourgault wordt daarbij nu een nieuwe piste geopperd.

Speler Sunderland op de shortlist van Standard de Liège

Dat is die van Arthur Masuaka, een speler van Sunderland. Dat is toch alvast wat transfergoeroe Sacha Tavolieri laat weten via de sociale media. "Op zoek naar een linksback heeft Standard de Congolese speler op een shortlist geplaatst en er worden verdere contacten verwacht om de mogelijkheden voor een transfer deze winter te onderzoeken."





"Masuaku staat open voor het idee… Er zijn in dit stadium nog geen gesprekken met Sunderland", klinkt het bij Tavolieri. De 32-jarige ervaren linksachter zou een prima aanwinst kunnen zijn voor Standard, maar het valt nog af te wachten wat zijn team ervan denkt.