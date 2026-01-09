Antwerp haalt eerste slag thuis: contract tot 2028

Foto: © photonews

Niet minder dan 16 spelers kunnen komende zomer Antwerp gratis verlaten omdat hun contract ten einde is. Antwerp heeft dus werk aan de winkel. Een eerste jong talent heeft nu alvast een knoop doorgehakt en blijft - ondanks interesse - langer bij stamnummer 1.

Antwerp kan maar liefst 16 spelers zien vertrekken komende zomer omdat hun contract ten einde is. Daar zitten een paar grote namen tussen zoals Vincent Janssen, Dennis Praet, Gyrano Kerk en Zeno Van Den Bosch. 

De 21-jarige doelman Niels Devalckeneer speelt als sinds de zomer van 2018 voor Antwerp. Toen haalde The Great Old hem weg uit de jeugd van Lierse. Hij was een van de zestien spelers die nog geen nieuw contract had.

Antwerp haalt slag thuis en houdt Niels Devalckeneer langer in huis

Was inderdaad, want Antwerp heeft hem een contractverlenging aangeboden en die is ook ondertekend. "Doelman Niels Devalckeneer heeft zijn contract bij RAFC met 2,5 seizoenen verlengd", klinkt het bij Royal Antwerp FC.

"Hij blijft dus op de Bosuil tot de zomer van 2028. Er is ook een optie opgenomen om daarna nog langer met elkaar door te gaan. Niels komt al 8 jaar uit voor Rood-Wit en stond dit seizoen 14 keer tussen de palen bij onze Young Reds."

"Proficiat, Niels!", zijn ze heel trots bij stamnummer 1. Antwerp haalt zo een interessante slag thuis met oog op de toekomst. De voorbije maanden was sprake van een mogelijk vertrek van de doelman, maar daar is dus niets van aan.

