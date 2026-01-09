Héél goed nieuws voor KAA Gent bij transfer Omri Gandelman: eerdere berichten klopten niet

Omri Gandelman (25) staat op het punt om AA Gent te verlaten voor Lecce in de Serie A. Beide clubs bereikten een akkoord over een definitieve transfer. Alleen de medische testen van de middenvelder moeten nog worden afgelegd.

Vanochtend reisde Gandelman naar Italië en bij aankomst op de luchthaven pronkte hij al met een sjaal van Lecce. Als de medische keuring volgens plan verloopt, wordt de deal officieel gemaakt.

In tegenstelling tot eerdere berichten in Italiaanse media gaat het niet om een huurdeal met verplichte aankoopoptie. AA Gent verkoopt Gandelman rechtstreeks aan de Italiaanse club. Ze zouden daarbij zo'n 4,5 miljoen euro krijgen.

Omri Gandelman wordt niet verhuurd aan Lecce, maar direct verkocht

Gandelman kwam in 2023 over van Maccabi Netanja en groeide bij de Buffalo’s uit tot een belangrijke kracht. In 107 wedstrijden scoorde hij 33 keer en gaf hij 14 assists, waarmee hij zijn waarde voor de ploeg duidelijk maakte.

Dit seizoen staat de Israëlische middenvelder al op zeven goals en is hij momenteel de topscorer van Gent. Zijn vertrek zal dan ook een groot verlies zijn voor de Buffalo’s, die op zoek zullen moeten naar een waardige vervanger.

Lees ook... 'Gandelman naar Lecce via bijzondere deal: zo zit de constructie in elkaar'›

Dat Gent rechtstreeks het transferbedrag mag bijschrijven in de boekhouding is wel een meevaller. Eerder was er sprake over een huur met verplichte aankoopoptie als er een bepaalde voorwaarden voldaan werd. Maar daar wou Gent niet in mee.