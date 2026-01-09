Genk-coach Nicky Hayen is duidelijk na opvallende nederlaag

KRC Genk ging vrijdag onderuit in een oefenwedstrijd, maar paniek is er niet. Voor Nicky Hayen bracht de nederlaag vooral duidelijke inzichten, met pijnpunten die volgens hem al te lang blijven terugkomen bij zijn ploeg

KRC Genk speelde vrijdagnamiddag een oefenwedstrijd tegen Diosgyöri VTK, de Hongaarse nummer 10 uit een competitie met 12 clubs. De Limburgers verloren met 3-4 nadat ze eerste 1-4 achterkwamen.

Nicky Hayen zag, net als tegen Club Brugge, dat zijn ploeg twee gezichten toonde. "Ik haat verliezen maar deze kan wel een nuttige nederlaag zijn", vertelde hij bij Het Belang van Limburg. "Omdat alle werkpunten naar boven zijn gekomen."

Nicky Hayen ziet werkpunten na nuttige nederlaag

"Er stonden veel spelers op het veld, die meer speelminuten zouden willen maken", gaat hij verder. "Wel, dan moet je dat afdwingen. Dat heb ik hen tijdens de rust gezegd. In de tweede helft speelden we veel beter maar waren we opnieuw niet klinisch genoeg. Waar we vier goals slikten uit 3,5 doelpogingen, lieten we vier open kansen liggen. Dat moét beter, die bal moet er op welke manier ook in. Onze mindset moet anders."

En dat is al het hele seizoen een groot pijnpunt bij Genk. De Limburgers zijn vaak dominant in het spel, maar in beide strafschopgebieden laten ze te vaak steken vallen. Hayen zag ook heel wat goede zaken.



"Onder meer De Wannemacker liet mooie dingen zien, Haroun viel sterk in en Bangoura kwam na rust heel goed in de match. Ook Kongolo was sterk maar maakte weer dat ene foutje, dat meteen werd afgestraft. Dat zijn werkpunten, waarmee we dringend aan de slag moeten. Anders worden we nooit efficiënter."